Пентагон рассчитывает повысить зарплату для военных США в надежде, что так привлечет желающих служить

Аргументы Недели → Армия 13+

4 января 2023, 16:14 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: «Милитари Таймс».

Конгресс в этом году одобрил самое большое повышение заработной платы военных за два десятилетия, однако в 2024 году может она быть еще увеличена. И эта планка может быть достигнута еще до того, как законодатели начнут ожидаемые дебаты о возможных изменениях в таблице выплат в ВС США. Об этом пишет издание «Милитари Таймс».

В рамках законопроекта о ежегодном бюджете Пентагона, который рассматривается Палатой представителей и Сенатом, начиная с января, военнослужащие увидят повышение заработной платы на 4,6%. Это самый большой подъём с 2003 года. Для рядовых это означает, что в следующем году они будут получать на руки примерно на 1300 долларов больше, чем ранее. Для сержантов, унтер-офицеров и младших офицеров повышение составляет около 2500 долларов. Для военнослужащих класса O-4 с 12-летним стажем повышение будет более 4500 долларов. Подчеркиваю, что это не ежемесячная, а годовая прибавка.

«Повышение основано на федеральном индексе затрат на занятость, который ежегодно отслеживает заработную плату работников частного сектора. Цифры, использованные в недавнем расчете индекса, указывают на повышение заработной платы военнослужащих на 5,2% в январе 2024 года, что будет самым большим после повышения средней заработной платы военнослужащих на 6,9% в 2002 году», - уточняет «МТ».

Текущие цифры обусловлены высокими инфляционными издержками и конкурентным рынком труда, на котором большую часть прошлого года шла борьба за новых рекрутов.

Вопрос о том, согласятся ли законодатели с повышением индекса. Как бы то ни было – это будет предметом бюджетных дебатов на протяжении всей весны. Республиканские лидеры в комитете Палаты представителей по вооруженным силам уже пообещали более внимательно изучить формулы повышения заработной платы, чтобы выяснить, нуждаются ли некоторые военнослужащие, особенно рядовые, в увеличении зарплаты, чтобы покрывать растущие расходы на домашнее хозяйство.

Для полного понимания ситуации сообщаем, что американский прайват (рядовой)с двухлетним стажем службы зарабатывает около 22 000 долларов в год в виде базовой ставки, независимо от его должностных обязанностей. Офицер со стажем службы 10 лет зарабатывает около 95 000 долларов в год. Законодатели США до сих пор не знают и не хотят знать, уровень стоимости жизни в своей стране, но, обсуждать это готовы до срыва в голосе. Предварительные результаты этой работы должны быть представлены Конгрессу в апреле. Ожидается, что члены комитетов Палаты представителей и Сената по вооруженным силам объявят о своих решениях по уровню заработной платы военных на 2024 год где-то в конце весны или в начале лета.