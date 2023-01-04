США создали высокоточную ракету сухопутного базирования с дальностью действия, превышающей 500 км

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4 января 2023, 15:27 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Army Times Defense News

Сухопутные силы США рассматривают возможность увеличить дальность боевого действия своей высокоточной ракеты (Precision Strike messile - PrSM), запускаемых с РСЗО M142 или M270. Новый вариант PrSM с увеличенным радиусом поражения должен быть готов к использованию уже в текущем году. Об этом пишет издание Army Times Defense News.

В настоящее время максимальная дальность полёта PrSM составляет 310 миль (чуть менее 500 км). Однако ещё в октябре 2021 года Армия (сухопутные войска) США провела испытание улучшенного варианта этой ракеты, в ходе которого дальность полёта была значительно превышена. Разработку такого оружия позволил инициировать в Штатах выход оных из Договора с Россией о ликвидации и запрещении ракет средней и меньшей дальности, а также средств их запуска.

Сейчас США ведут активную подготовку к возможным действиям своих Вооружённых сил сразу на двух ТВД: в Европе и в Тихоокеанском регионе. И разработка новой оперативно-тактической ракеты является часть этой подготовки. Руководитель проекта PrSM полковник Рори Крукс сообщил прессе, что союзники США уже дали своё согласие на приобретения такой ракеты. То есть, здесь ещё присутствует и бизнес-интерес.

В текущем году ожидается дофинансирование программы PrSM в размере 70 миллионов долларов, инвестиции ожидаются и со стороны Пентагона, и со стороны Австралии. Общий бюджет разработки новой оперативно-тактической ракеты составляет 907 миллионов долларов. Известно, что Великобритания планирует поучаствовать в реализации данного проекта и намерена закутить PrSM для своих ВС к 2024 году. Одновременно проводится модернизация РСЗО M142 и M270.

Разработчик и производитель PrSM, M142 и M270 компания Lockheed Martin получила два контракта на поставку ракет и РСЗО на общую сумму более 200 миллионов долларов.

Уже в этом году данные изделия должны быть поставлены на вооружение Армии США. Пока речь идёт о сухопутной версии этих оперативно-тактических комплексов, впрочем, их дальность действия может превысить оперативную глубину и тогда их будут квалифицировать как комплексы среднего радиуса действия. Кроме того, стало известно, что на данные ракеты будут устанавливать улучшенные головки самонаведения (ГСН). Далее, на базе сухопутной PrSM планируется создать противокорабельную PrSM с увеличенной дальностью боевого действия уже в этом году. На новый тип ракеты установят соответствующую ГСН.

США работают в режиме догоняющего, и создают на универсальной базе своих РСЗО аналог нашего противокорабельного берегового комплекса «Бастион», чья дальность боевого применения превышает 600 км. Что касается сухопутного варианта PrSM, как показывает практика – универсализация не всегда эффективна. Россия идёт по другому пути, у нас есть РСЗО и ОТРК как комплексы с разницей в назначении и в философии. Ну что ж, похоже, основным судьёй станет поле боя. Только применение в военных условиях покажет чьи идеи лучше.