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В Дружковке под ракетный удар ВС РФ попал украинский военный ж/д эшелон

, 13:57

В Дружковке под ракетный удар ВС РФ попал украинский военный ж/д эшелон
Фото: французского ТВ-шоу "Котидьен"

Многие телеграм-каналы сообщают, что ВС РФ в Дружковке поразили железнодорожную станцию, на которой производилась разгрузка воинского эшелона с двумя пусковыми установками РСЗО «Himars», четырьмя чешскими РСЗО «Vampire» и боеприпасами к ним.

Тем же эшелоном прибыла маршевая рота недавно мобилизованных украинских военнослужащих, которых планировалось направить под Бахмут, для восполнения потерь сил ВСУ на передовой линии. В результате ракетного удара, по информации украинского блогера Шария - погибло 96 солдат ВСУ.

Также, прошлой ночью, артиллеристы 9-го полка 1-го АК ДНР обстреляли позиции врага из «Града».

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