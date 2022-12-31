За сутки уничтожено более 320 украинских бойцов

Аргументы Недели → Армия 13+

31 декабря 2022, 15:12

Фото: Минобороны РФ

Руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что на Купянском направлении огнем артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение трем ротным тактическим группам ВСУ в районах населенных пунктов ТИМКОВКА, КИСЛОВКА и НОВОСЕЛОВСКОЕ Харьковской области. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, Юрий Подоляка сообщил о потерях ВСУ, причинённых группой «Вагнера».

На Красно-Лиманском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ в районе населенного пункта СЕРЕБРЯНКА Луганской народной республики безвозвратные потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин и четыре пикапа.

Кроме того, блогер Юрий Подоляка сообщил, что отряд ЧВК Вагнер уничтожил самую опасную группировку на Бахмутском направлении, которая обещала убивать наших бойцов, звонила родителям убитых солдат. Укро-нацисты были окружены, а затем их обстреляли из ТОС «Солнцепек». Более 1000 солдат как 200-х, так и 300-х за минуту.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, нанося удары оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами по районам скоплений живой силы и военной техники ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российскими войсками освобождён населенный пункт ДОРОЖНЯНКА Запорожской области. Уничтожено до 50-ти военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

В результате ударов высокоточным оружием ВКС России поражены три пункта временной дислокации иностранных наемников в районах населенных пунктов КРАСНЫЙ ЛИМАН и ЧЕРВОНАЯ ДИБРОВА Донецкой народной республики.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах.

В районе населенного пункта ФЕДОРОВКА Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

В районах населенных пунктов ЧАСОВ ЯР, АРТЕМОВСК, АВДЕЕВКА и ВЕСЁЛОЕ Донецкой народной республики уничтожены пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В районах населенных пунктов БОГАТЫРЬ Донецкой народной республики и КАМЕНСКОЕ Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях в районе населенного пункта КОНСТАНТИНОВКА уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS», две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», а также самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика», с которых велись обстрелы жилых кварталов города ДОНЕЦК и других населенных пунктов Донецкой народной республики. В районах населенных пунктов СЕВЕРСК, СТУПОЧКИ и ФЁДОРОВКА Донецкой народной республики на огневых позициях уничтожены четыре артиллерийские системы М777 производства США. В районе населенного пункта СЕРЕБРЯНКА Луганской народной республики уничтожена самоходная гаубица «Dana» чешского производства.

Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов НОВОВАСИЛЬЕВКА и НОВОЭКОНОМИЧЕСКОЕ Донецкой народной республики сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов БАРАНИКОВКА Луганской народной республики, КИРИЛЛОВКА, ВОЛЬНОЕ, ЧЕРВОНАЯ ДИБРОВА, ВОЛОДИНО Донецкой народной республики, ВАСИЛЬЕВКА Запорожской области и КОНСТАНТИНОВКА Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 355 самолетов, 198 вертолетов, 2764 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7338 танков и других боевых бронированных машин, 957 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3752 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7846 единиц специальной военной автомобильной техники.