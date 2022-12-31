Семье погибшего в зоне СВО героя вручили награду

Аргументы Недели → Армия 13+

31 декабря 2022, 14:52

Фото: Из личного архива автора

Капитан Константин Покутнев, погиб 15 октября в бою при обстреле наших позиций украинской артиллерией. Он был награждён орденом Мужества посмертно. Награда была вручена семье павшего героя.

Капитан Покутнев пошёл на фронт добровольцем несмотря на то, что к тому моменту ему исполнилось 63 года. Товарищи по оружию с теплом вспоминают о нём, для многих он был отцом-командиром и мудрым наставником. За рассудительность и взвешенный подход к решению самых сложных задач его по-доброму в подразделении, в составе которого он воевал - называли «товарищ Сухов», сравнивая с героем фильма «Белое солнце пустыни», ставшего легендарным.