Сергей Шойгу поздравил своих подчинённых с Новым Годом

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31 декабря 2022, 13:51

Фото: Минобороны РФ

Глава российского военного ведомства обратился к военнослужащим и гражданскому персоналу МО РФ, и к членам их семей с поздравлениями. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Министр обороны РФ сказал: «Дорогие боевые товарищи! Друзья! В уходящем году всем нам выпали серьёзные испытания, изменившие привычный ход времени… Мы встречаем его в сложной военно-политической обстановке. Когда пытаются перечеркнуть нашу славную историю и великие достижения, сносят памятники победителям фашизма и возводят на пьедестал военных преступников, отменяют и оскверняют всё российское.

В этих условиях предстоящий новогодний праздник остается не только доброй народной традицией, но и приобретает более глубокий смысл, являясь символом наших надежд на мирное будущее», - отметил Министр обороны РФ.

«Геройски выполняя боевые задачи по защите национальных интересов и безопасности России, вы встречаете наступающий Новый год вдали от своих родных, решая сложнейшие задачи в ходе специальной военной операции.

Находясь на передовых рубежах и позициях, на боевом дежурстве и в удаленных районах мирового океана, вы сегодня защищаете не только великую историю России, но и её светлое будущее. За каждым из нас – Россия!» - сказал Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ поблагодарил военнослужащих за мужество и героизм проявленные при выполнении воинского долга.

«Уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества, наполненный вашими бессмертными подвигами, самоотверженным мужеством и героизмом в борьбе с неонацизмом и терроризмом. Благодарю Вас всех за службу и верность присяге!» - добавил Сергей Шойгу.

«Мы всегда будем помнить наших товарищей, пожертвовавших собой при выполнении боевых задач во имя спасения мирных людей от геноцида и насилия только за право говорить по-русски. Память о них будет жить в сердцах народов России вечно», - сказал Министр обороны РФ.

Глава российского военного ведомства выразил особую признательность медикам, работникам оборонно-промышленного комплекса строителям и волонтерам. Всем неравнодушным гражданам, кто вносит свой бесценный вклад в укрепление обороноспособности страны и налаживание мирной жизни на освобожденных от нацистов территориях.

«Мои самые искренние слова благодарности всем родным и близким наших военнослужащих. Тепло вашей любви, душевный свет и поддержка, - самое главное для каждого военнослужащего, где бы он ни находился. Низкий поклон вам за это», - сказал Министр обороны РФ.

«В наступающем году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твёрдости духа, надёжных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша Победа, как и Новый год – неотвратима!» - добавил Сергей Шойгу.