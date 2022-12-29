За минувшие сутки уничтожено более 200 солдат ВСУ

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29 декабря 2022, 15:20

Фото: Минобороны РФ

Глава Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что на Купянском направлении ударами артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов. На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка, Павловка, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Кроме того, в районах населенных пунктов Времевка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы противника.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены четыре пункта управления ВСУ в районе города Херсон, населенных пунктов: Купянск, Новоосиново Харьковской области и Гавриловка Днепропетровской области, а также 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах.

В районах населенных пунктов Северск и Артемовск Донецкой Народной Республики, а также Степное Запорожской области уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. В районе Константиновки Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена боевая машина системы залпового огня «HIMARS» производства США. В городе Северск Донецкой Народной Республики уничтожена гаубица «Мста-Б» и в районах населенных пунктов Ивановка Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области уничтожены гаубицы Д-20 и Д-30.

Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Красный Лиман и Краматорск сбиты самолеты Су-25 и Су-24 воздушных сил Украины. Кроме того, в районах населенных пунктов Суворов и Орловка Донецкой Народной Республики сбиты два украинских вертолета Ми-8.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Пшеничное, Кременная, Червоная Диброва и Кошелевка Луганской Народной Республики, Кирилловка Донецкой Народной Республики, а также Любимовка Херсонской области. Кроме того, перехвачены четыре реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов Попасная Луганской Народной Республики, Переможное и Тарасовка Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 354 самолета, 194 вертолета, 2741 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7296 танков и других боевых бронированных машин, 953 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3742 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7810 единиц специальной военной автомобильной техники.