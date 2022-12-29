Основные составляющие военных побед

Аргументы Недели → Армия 13+

29 декабря 2022, 12:21 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Не буду перечислять основополагающие принципы военного искусства и цитировать известных военных теоретиков, поговорим о сём простым языком. Наш ориентир в Науке побеждать – Александр Суворов, не потерпевший ни одного поражения на поле боя, попробуем разобраться в природе его ошеломительных побед.

Ведущая роль личности в истории неоспорима, а в истории войн особо значима. Какими качествами должен обладать победоносный полководец? Какими качествами должны обладать командиры вообще. Набор предельно прост, но далеко не для всех достижим. Главной чертой или задатком, отличающим выдающегося полководца – является сильный характер, этакий несгибаемый стержень, ломающая все препятствия воля. Но этого мало, ему должны бесконечно доверять подчинённые, то есть речь идёт уже о двуедином качестве, вторая составляющая которого – это исключительная пассионарность. Но, воистину великий полководец должен быть великим интеллектуалом – без этого никак. Более того, великого человека отличает целеустремлённость во всём даже в быту и в духовной его ипостаси. Все эти качества органично сошлись в личности Александра Суворова. Он был гением военного искусства. К сожалению, пока единственным в истории России. Порой некоторые недобросовестные историки говорят о равных ему полководцах – но, это не более чем досужий трёп.

Достаточными для успешного командующего (и командиров в целом) чертами являются пассионарность и сильный характер, даже при посредственных интеллектуальных данных. Зная своё дело, полководец обязан выстраивать систему управления на основе доверия к подчинённым командирам и предоставления возможность проявлять им инициативу в рамках поставленной боевой задачи. И так необходимо выстраивать систему управления войсками по всей цепи военной иерархии сверху - донизу.

О качествах победоносного солдата хорошо сказал сам Александр Васильевич: «Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, правдиву, благочестиву. Молись Богу, от него победа. Чудо богатыри. Бог нас водит, он нам генерал». Конечно же, ко всему этому вдобавок нужны - высокая боевая выучка и военный опыт.

ПЯТЬ ДОМЕНОВ

Современные войны ведутся не исключительно на суше или на море, а сразу во всех пяти доменах: суша, воздух, море, космос и киберпространство. Тот, кто отрицает этот факт – изначально обречён на поражение. Теперь вспомним о том, как Александр Суворов выделял составляющие военных побед: «глазомер, быстрота, натиск». В этой триединой истине фигурирует принцип – быстрота. Это очень важная составляющая победы. Войско, опережающее противника в каждом элементе войны неизменно будет победоносным. Суворовский «глазомер» касается работы полководца на опережение командования врага в оценке обстановки, принятии решения и управлении восками на поле боя. В современной ситуации (тем боле в будущем) работа, связанная с планированием боевых действий и управлением войсками невозможна без передовых и перспективных цифровых технических средств и внедрения технологий искусственного интеллекта, как вспомогательной составляющей, которая ни в коем случае не подменяет человека. Решение в любом случае принимают и будут принимать командующий и командиры нижестоящих звенев. ИИ нужен для ускорения их работы. Для бесперебойного управления важна защищённая надёжная связь. Здесь не обойтись без киберсоставляющей, которая может действовать оборонительно, обеспечивая безопасность своей сети управления, или наступательно – уничтожая таковую противника. Во втором варианте киберсилы работают во взаимодействии со структурами РЭБ.

Для поддержки действий сухопутных войск непосредственно на поле боя применяется фронтовая или штурмовая авиация. За господство в небе сражаются фронтовые истребители. Но, в современных войнах очень важно наносить поражение противнику на стратегическую глубину, что исполняет дальняя авиация и корабли ВМФ. Вторые также сражаются на море с флотом противника. Опыт СВО показал значимость участия ВМФ в межвидовых боевых действиях.

РАЗВЕДКА

Важнейшей частью войны является разведка. Александр Суворов придавал ей исключительно значение. Тот, кто досконально видит противника – держит в своих руках ключи от победы. Современная разведка ведётся сразу в нескольких доменах: визуально (на суше и на море), в космосе, воздухе в сети связи и киберпространстве. Очень важно знать о противнике всё. Для этого используются: спутниковая система, авиаразведка, радиоэлектронная разведка. Данный комплекс включает: спутниковую группировку, самолёты ДРЛО, разведывательные дроны, которыми в идеале должно кишеть небо над противником и наземные средства оптического и электронного наблюдения, а также - агентуру. Система управления войсками должна обрабатывать поступающие от всех элементов разведки данные с использованием возможностей искусственного интеллекта и выдавать информацию командирам «в части касающегося» в соответствии с их уровнем от низового до самого верхнего. При этом каждый командир, в каждом звене должен вести разведку доступными ему средствами, а старший начальник обязан информировать подчинённых о том для них важном, что те самостоятельно выявить не могут.

Кроме того, старшее командование и командиры всех звеньев должны бороться с разведкой противника – ослеплять её. Это обеспечит скрытность действий своих войск и достижение фактора внезапности в боевых действиях, что является базовой составляющей победы. В идеале, противника надо держать в полном неведении. Суворов говорил: «Наука побеждать – это наука удивлять (противника – ред.)». Для разрушения системы разведки врага все средства хороши, особенно высокотехнологичные. Орбитальную группировку врага есть возможность поражать, используя противоспутниковые ракетные системы, ослеплять спутники противника лазерами и прочими комплексами направленного действия, воздействовать на спутниковую группировку врага чрез киберпространство. Также необходимо воздействовать на воздушную и наземную разведку противника, дополнительно для их уничтожения использовать зенитные средства, артиллерию, боевые дроны или барражирующие боеприпасы. Для борьбы с агентурой врага существует контрразведка, вооружённая всем необходимым от осведомителей до самых совершенных технических средств.

Для введения противника в заблуждения организуются игры, позволяющие передавать командованию врага дезинформацию, как достоверные разведывательные данные.

МТО

Всестороннее обеспечение войск — это аксиома в военном искусстве. Этому командующий должен уделять не меньше внимания, чем остальным сегментам его деятельности по управлению войсками. И цена МТО особенно возросла в наши дни и будет увеличиваться впредь. Период, когда война кормила сама себя канул в лету в тот момент, когда появилась боевая техника и технологически сложное оружие. Сейчас фронт должен получать всё, что ему необходимо для успешного ведения боевых действий вовремя от служб МТО, независимо от сложности логистики и потерь части доставляемых грузов и техники.

Чтобы уменьшить или избежать утрат – необходима жесткая дисциплина в работе тыла и организация безопасности операционных линий, по которым идут поставки на фронт и прибывает пополнение, осуществляется ротация сил. Важное место занимает противодействие ДРГ противника, не менее важна надёжная система ПВО/ПРО. Под охраной должны быть заводы, хранилища и не только сооружения на коммуникациях. но и сами коммуникации. Охватить весь этот объём людским ресурсом не представляется возможным. Значит должно внедрять технические средства, роботов и дроны. И вот ещё одна немаловажная деталь. Над нерадивыми служащими тыла, от которых зависит исправность работы МТО, должен постоянно висеть дамоклов меч системы контроля.

С тем же рвением, с каким осуществляется снабжение своих войск, должно разрушать обеспечение армии противника. И это тоже аксиома военного искусства. На разрушение операционных линий врага надо бросать все средства дальнего поражения. В настоящее время это могут быть высокоточные дальнобойные ракеты баллистические и крылатые, и барражирующие боеприпасы (чьё значение неизменно возрастает и будет только увеличиваться в будущем), применять дальнюю авиацию получится при условии, что захвачено господство в небе и надёжно подавлена система ПВО неприятеля.

Для обеспечения защиты своих самолётов необходимы, сопровождающие их рои дронов, которые предназначены для выявления средств ПВО противника и их уничтожения.

БД и ВОЙСКА

Александр Суворов «воевал не числом а умением». Его военное искусство имело исключительно наступательный характер. Его победы были стремительны. Военная история показывает, что ведение войн от обороны – заведомо проигрышная стратегия. Видимо поэтому Суворов избрал своим стилем – наступление. вполне справедливо было бы озвучить важное правило: «Если не наступаешь ты, значит – будет наступать противник».

Примечательно, что современный Боевой устав сухопутных войск, получивший заимствованную на Западе приписку «по подготовке и ведению общевойскового боя» (что придало самому наименованию вид «масла масленого») рассматривает наступление, как основной вид боевых действий (бд). Оборона – лишь вспомогательный вид бд и применяется в том случае, когда наступление невозможно или не целесообразно. И конечно же, в ходе обороны готовятся условия для перехода в наступление. Здесь всё верно. Но, это лишь теория. Как говорил Александр Суворов: «Теория без практики - мертва».

Теперь неплохо было бы снова вспомнить основную заповедь Суворова его триединую формулу победы, которая объединяет три воинских искусства: первое – глазомер, второе – быстрота, третье – натиск. Первое качество касается не только командующих и командиров, но и адресовано солдату, который должен проявлять разумную инициативу в бою. Одной из значимых черт управления является способность делегировать право на принятие самостоятельного решения командирами всех уровней от высшего до самого низшего.

Быстрота и натиск, касаются, как командующего, так и управляемых им войск. это означает, что всяк воинский начальник должен радеть о выучке вверенного ему войскового формирования, которому надлежит быть быстрым на марше в маневрах и в действиях на поле боя. А вступив в схватку с противником – на давать ему передышки до полного уничтожения. «Оттеснен враг – неудача. Отрезан, окружен, рассеян – удача», - писал великий полководец. Он также говорил: «Истинное правило военного искусства – прямо напасть на противника с самой чувствительной для него стороны, а не сходиться, робко пробираясь окольными дорогами, через что самая атака делается многосложною, тогда как дело может быть решено только прямым, смелым наступлением».

Суворов подчёркивал в своих наставлениях: «Умный военный человек не должен действовать на авось, без крайности. Хотя храбрость, бодрость и мужество всюду и при всех случаях потребны, токмо тщетны они, ежели не будут истекать из искусства». Он также призывал был реалистом в оценке врага: «Никогда не презирай своего неприятеля, каков бы он ни был; знай хорошенько его оружие и способы обращения с ним; знай, в чем заключается сила и в чем слабость врага. Медленность наша умножит силы неприятеля. Быстрота и внезапность расстроят его и поразят». Про «отход» Суворов упоминал лишь вскользь, называя его возможным, когда необходимо избежать больших потерь. Но только говорил о нём теоретически, никогда не используя на практике.

В современных условиях, решающим в боевых действиях, является огневая мощь войск, которая уже не заключается только в использование артиллерии и авиации по образу и подобию Второй Мировой войны и полувековой истории последующих войн второй половины ХХ века. Сейчас нужны высокоточные средства поражения, а не те, которые в основном предназначены для ведения огня по площадям. В современной войне и, тем более, в войнах будущего главными боеприпасами станут – барражирующие, самонаводящиеся, способные действовать в составе роя и распределять цели между собой с использованием искусственного интеллекта. Необходимы различные типы барражирующих боеприпасов, по дальности действия и мощности боевой части, чтобы обеспечить надёжное уничтожение противника на всех эшелонах фронта и на большую глубину его тыла.

Есть необходимость пересматривать подход к оснащению войск боевой техникой (БТ): отказываться от неэффективных образцов и типов, и переходить на перспективные. Например, командование КМП США отказалось от танков вообще, похоже, что этот вид ВС скоро будет использовать в основном летательные аппараты, как транспортную и боевую технику, а в качестве наземных транспортёров - лёгкие машины с высокой проходимостью, что позволит действовать войскам даже в условиях сильной распутицы. Ещё раз говорю, что главным поражающим средством становятся барражирующие боеприпасы различного калибра, способные выбивать как живую силу противника, так и его оружие, и технику.

СТРОИТЕЛЬСВО ВС

Развитие ВС необходимо начинать с мотивации граждан страны в них служить. Военная служба в Российской Империи была не только почётной, но и престижной. Она была основным социальным лифтом. Того же необходимо добиться сейчас. А начинать стоит с того, чтобы избавляться от лишних людей, своим образом жизни дискредитирующих Вооружённые силы. Понятие Офицерская честь – это не пустой звук, а состояние души. Религиозные добродетели способствуют сплачиванию воинских коллективов, а общие задачи борьбы с мерзостью и дьявольщиной, что несут западные ценности – определяют цели военной деятельности ВС РФ на долгую перспективу.

Создание компактной армии профессионалов и людей, чья жизнь не отделима от военной службы – является аксиомой военного строительства. ВС при этом должны быть вооружены самым передовым оружием, превосходящим по ТТХ образцы противника. Это касается всех видов и родов Вооружённых сил. Боевая подготовка должна вестись по принципу – учить войска /силы только тому, что необходимо на поле боя, беспощадно отметая всё наносное и бестолковое. И не надо забывать слова Александра Суворова: «Военной науке должно учится на войне. Каждый театр войны есть новый». Да, именно так, невоюющая армия быстро превращается в забюрократизированного паразита.

Ко всему вышесказанному стоит добавить, что помимо профессиональной армии страна однозначно должна иметь значительный резерв, который может быть использован в войне с многочисленным противником, например против НАТО, хотя бы для территориальной обороны, чтобы не отвлекать на неё основную армию. То есть практику службы по призыву стоит продолжать, поскольку это и есть способ формирования мобилизационного резерва.