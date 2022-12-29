Пять важнейших военных событий 2022 года

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29 декабря 2022, 11:42 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны РФ

Спора в том нет, что самым значимым военным событием 2022 года стала специальная военная операция Вооружённых сил России по денацификации и демилитаризации Украины. Второй в очереди, но не по важности, была информация о планируемой постановке ракетного комплекса «Сармат» на вооружение ВС РФ уже в этом году. Не обойдём стороной первую выкатку нового стратегического бомбардировщика ВВС США би-21, которая состоялась 2 декабря сего года. Конечно же события в Косово не останутся без нашего внимания. И пятым важным событием бесспорно стало создание двух региональных командований космических войск США на Гавайях и в Южной Корее. Однако оставим военные события, что не связаны с нашими Вооружёнными силами для публики западной и рассмотрим только те, которые ближе нам по духу и содержанию.

Стоит особо выделить события начала года в Казахстане. Сложно судить о всей подноготной тех массовых беспорядков, что вспыхнули в этой бывшей советской республике 2 января. Совершено очевидно, что резкий подъём цен на горючее был лишь провокацией, приведшей к ожидаемым последствиям. Дальше маховик антиправительственных выступлений раскручивался и подпитывался извне. Однако оставим политологам разбираться во всех перипетиях тех событий, нас интересует лишь их военная составляющая. Москва сумела устроить всё так, как будто в дело вступила вся ОДКБ. Но, в реальности работа была выполнена Генштабом ВС РФ, российской военно-транспортной авиацией и российскими же десантниками. Поражает стремительность их действий и высокая боеготовность. В ходе действий хорошо зарекомендовал себя генерал армии Андрей Сердюков, в то время возглавлявший ВДВ. Правда уже летом он, по неназваной причине, был отстранён от командирования российскими Воздушно-десантными войсками.

Началу специальной военной операции (СВО) ВС РФ предшествовало обращение российского президента к народу вечером 21 февраля текущего года, в ходе которого Владимир Путин сообщил о признании независимости ЛНР и ДНР, и о намерении Москвы подписать с ними соглашения о военной поддержке. Также президент РФ указал на опасность создания ядерного оружия Украиной, что, бесспорно, является экзистенциальной угрозой для России. Тут же был подписан соответствующий Указ, который поддержали обе палаты российского Парламента. Специальная военная операция началась 24 февраля. ВС РФ нанесли превентивные удары по стратегически важным военным объектам Украины и вывели из строя большую часть сил ВСУ, в первую очередь системы ПВО и самолёты ВВСУ, а также были уничтожены некоторые военные склады. В короткий срок боевые действия были развёрнуты на фронте протяжённостью свыше 2000 км. Российские войска стремительно продвигались в Черниговской, Харьковской и Сумской областях, был высажен десант в Гостомеле, затем Киев взяли в клещи. На Донбассе боевые действия приняли ожесточённый характер. Продвижение на южном направлении российских войск также было успешным. В короткие сроки они заняли херсонскую область и были на подходе к Николаеву. Уже к концу февраля наша армия контролировала две атомных электростанции: неработающую Чернобыльскую и самую крупную на Украине – Запорожскую. На этом первый этап СВО по заявлению Минобороны РФ – был завершён. Далее последовали передислокация сил из Киевской, Черниговской и Сумской областей, а в начале осени из Харьковской, в конце концов и из Херсонской областей. В результате ВС ФР заняли оборону по всей линии противостояния и лишь продолжились попытки наступать на Донбасской дуге. Обстановка на украинском ТВД потребовала многого от страны. В целях увеличения производства вооружений, техники и боеприпасов, предприятия российского ВПК практически были переведены на военный условия работы.

Поговорим и о важном событии, связанным с военной операцией на Украине. К концу лета стало совершено очевидным, что в результате проведённой Киевом всеобщей мобилизации, значительно пополненные в численности ВСУ, используя предоставленное Западом оружие и боеприпасы оказались сильнее ограниченной российской военной группировки. Поэтому военно-политическое руководство РФ приняло решение провести частичную мобилизацию граждан страны. По словам Сергея Шойгу: «Она стала критерием зрелости российского общества, серьезным испытанием для страны и Вооруженных Сил». Это было сказано не зря, поскольку значительная часть военнообязанных российских граждан покинула страну, выказав свою гражданскую незрелость. В ходе проведения мобилизационных мероприятий было допущено множество нарушений конституционных прав граждан. Военкоматы порой действовали волюнтаристски. Были перебои с размещением, обмундированием и снабжением мобилизованных. Шойгу признал, что «с началом частичной мобилизации мы столкнулись с трудностями». Минобороны отчиталось, что все недостатки в работе как военкоматов, так и в частях, которые принимали мобилизованных по мере возможности были устранены. Министр обороны заявил: «На военную службу призвано 300 тысяч граждан, пребывающих в запасе… Более 20 тысяч человек поступили в войска в качестве добровольцев». Мобилизация не коснулась Чеченской республики, поскольку ещё с начала операции там был создан многочисленный добровольческий контингент, уже участвовавший в боевых действиях. Задействованная в СВО ЧВК «Группа Вагнера» набирала и продолжает набить в свой состав бойцов на добровольной основе. Кроме того, её глава Евгений Пригожин добился от властей права набирать добровольцев среди заключённых в местах лишения свободы. На весну численность «Вагнера» оценивалась в 12 000 штыков. Сейчас есть мнение, что она достигла 50 000 штыков.

Следующим важнейшим фактом года, стало значительное продвижение в совершенствовании российской ядерной триады и средств раннего предупреждения о ракетном нападении. По признанию Сергея Шойгу, оснащение её современной техникой доведено до 91,3%. В сухопутной составляющей триады идёт замена межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на новые образцы, на боевое дежурство заступают МБР «Ярс», а также ракеты, оснащённые гиперзвуковыми планирующими ядерными блоками «Авангард». Их получили два полка РВСН. Готов к развёртыванию новый комплекс МБР «Сармат», имеющий исключительные технические и боевые характеристики (аналогов в мире - нет). Воздушная составляющая триады пополнилась модифицированными стратегическими ракетоносцами Ту-160м и Ту-95мс. Морская составляющая триады пополнилась атомным подводным крейсером класса «Борей-А» «Генералиссимус Суворов», в пусковых шахтах которого размещены МБР «Булава».

Также был запущен на орбиту шестой космический аппарат «Купол», что значительно улучшило систему наблюдения и предупреждения о запуске МБР противника в Северном полушарии.

И есть ещё одна хорошая новость. По информации, озвученной Сергеем Шойгу: «Начались серийные поставки гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон». На завершающем этапе находится подготовка фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» (это носитель «Цирконов» - ред.)». Данный ракетный комплекс неуязвим. Его не сможет перехватить никакая система ПРО в мире. Поэтому «Циркон» по праву считают могильщиком военно-морских сил наших вероятных противников, в том числе и широко разрекламированных американских авианосных ударных групп, которые являются основой военной мощи США.

Более того, стало известно, что в стадии разработки находится сухопутная версия гиперзвукового ракетного комплекса «Циркон». Возможно, очень скоро его применят на украинском театре военных действий.