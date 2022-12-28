Киев завершает переформирование как минимум шести хорошо оснащённых и боеспособных, полнокровных бригад

Аргументы Недели → Армия 13+

28 декабря 2022, 16:11 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото «АР»

Четыре бригады ВСУ проходят последний этап подготовки в Яворово, одна -(предположительно) в Тернополе и ещё одна в Черкассах. Ранее генерал ВСУ Залужный говорил, что нуждается в резерве состоящим как минимум из 10 полнокровных бригад, а желательно из 20. С 1 января Пентагон приступает к подготовке целых батальонов для ВСУ на территории Германии.

Киев проводит подготовку как минимум шести бригад и не торопится отправлять их на фронт, видимо они должны послужить для других целей. На западе страны в Яворово проходят последний этап подготовки 47-я и 67-я механизированные, 3-я штурмовая и 77-я аэромобильная бригады. Предполагается, что они оснащены и вооружены техникой и оружием недавно поступившими от стран НАТО. Кроме того сообщается, что на базе остатков националистического полка «Азов» (запрещён, а РФ, как террористическая организация) формируется 3-я отдельная штурмовая бригада особого назначения.

Также, в районе Черкасс, проходит доукомплектование 93-я механизированная бригада. Сейчас сообщаю о формировании в её составе батальона, укомплектованного националистами. К слову, эта бригада, по сути, претерпела полное переформирование, поскольку в боях за Артемовск от неё осталось не более 15% личного состава по штатному списку.

Странное желание Киева во что бы то ни стало удержать за собой Артёмовск не находит никакого рационального объяснения.

Но, как бы то ни было, сюда прибывать новое войска, оружие, техника и боеприпасы бесконечным потоком. Российские военнослужащие указывают на неоправданно большие потери в рядах СВУ. Но это факт нисколько не смущает Киев. Берусь предположить, что удержание Бахмута – это заказ из-за океана. Вашингтону важна победа Украины на этом участке фронта для того, чтобы убедить Капитолий и избирателей в необходимости продолжения поддержки Киева. Кроме того, успех ВСУ под Бахмутом, если таковой состоится должен убедить колеблющуюся часть американской элиты в слабости России. Возможно, Белый Дом намерен перейти к более решительным действиям против Кремля, при благоприятных для США обстоятельствах.

Пентагон запускает новую программу строительства ВСУ и будет формировать целые батальоны «под ключ». Предполагается обучение не только личного состава, но и командиров всех уровней и штаба батальона. Учитывая возможности ВС США по выделению средств на обучения и формирование украинских батальонов, а также наличие учебной базы в Германии. Пентагон сможет производить не более двух батальонов за полугодие. Возможно, при дополнительном использовании учебной базы в Польше, Чехии, Словакии, Румынии и Болгарии, подготовка батальонов для ВСУ увеличится по скорости вдвое.

Тем временем командование ВСУ из кожи вон лезет, чтобы удержать за собой Бахмут/ Артёмовск. К настоящему времени там сосредоточено коло 40 украинских батальонов. Численность украинского батальона может доходить до 800 штыков.