США делают вид, что хотят избежать большой войны с Россией и заранее планируют варианты выхода из опасных ситуаций

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28 декабря 2022, 14:48 Юрий Кнутов

Фото: Из личного архива автора

21 декабря 2022 г. американская компания RAND corporation опубликовала на своем сайте очередной доклад. Хорошо известно, что эту организацию еще называют «теневым ЦРУ» и поэтому отношение к ее аналитическим работам всегда отличается повышенным интересом. На этот раз пятнадцати страничный текст получил название «Ответ на ограниченное нападение России на НАТО во время войны на Украине».

RAND corporation отмечает, что в докладе «излагаются характеристики потенциальной российской атаки, которые имеют отношение к информированию ответных действий США или НАТО, в том числе возможные мотивы Москвы для начала атаки, что Соединенные Штаты могут попытаться сделать в ответ, и как различные типы ответов США или НАТО могут помочь продвинуть цели США в конфликте».

Авторы доклада исходят из того, что Россия якобы первой может нанести неядерный ракетный удар по странам НАТО с целью оказания давления на США и Североатлантический альянс. Основная задача, которую, по мнению авторов доклада может преследовать Москва – это вынудить Вашингтон и его союзников ограничить военные поставки на Украину или прекратить их вообще.

С точки зрения RAND corporation Россия при принятии решения о нанесении ракетного удара может руководствоваться тремя возможными мотивами. Среди них:

- принуждение к прекращению или ограничению поддержки Украины со стороны США и НАТО или ответ на политические и экономические санкции в отношении России. По мнению авторов доклада усилия США и НАТО по обеспечению Украины военной и другой помощью, а также экономические и дипломатические санкции в отношении России уже достигли большого эффекта. «Таким образом, Россия имеет сильные мотивы принуждения США и их союзников и партнеров к прекращению или ограничению этих усилий, которые Москва могла бы считать подрывающими ее способность выиграть или выдержать войну на Украине»;

- принуждение США и их союзников к давлению на Украину с целью урегулировать продолжающуюся войну на выгодных для России условиях. RAND corporation считает, что Москва может атаковать важную военную или экономически значимую цель НАТО, а затем использовать угрозу эскалации для того, чтобы убедить США и их союзников, что риски продолжения конфликта на Украине слишком велики;

- «ответ «око за око» за конкретные действия США или НАТО, которые помогли успешно осуществить какую-либо украинскую атаку. Например, мотивом для ракетного удара может стать передача американских разведданных Украине, которая привела к уничтожению важной российской цели. В этом случае США становятся сопричастными к атаке, и в качестве ответного шага «око за око» Россия наносит удар по американскому важному объекту.

По мнению RAND corporation ситуация может развиваться по следующей схеме:

- Россия атакует цель НАТО;

- США и НАТО дают ответ на русскую атаку;

- последующая реакция России на атаку НАТО.

Эксперты «теневого ЦРУ» полагают, что Россия способна нанести три различных категории ударов:

- «Демонстративное нападение». Эта категория относится к атакам, которые на деле означают отправку сообщения. Ракетный удар не вызывает жертв и значительных разрушений и носит одноразовый характер. Как правило, он наносится по второстепенным или брошенным объектам.

- «Сфокусированная атака». Эта категория относится к атакам с нанесением ударов по одиночной цели или малому количеству связанных целей. Такая атака может причинить несколько ограниченных потерь и, вероятно, на некоторое время повлияет на оказание помощи Украине. Например, Россия может нанести одновременный удар по нескольким целям в тех странах НАТО, которые задействованы в поставках военной помощи на Украину.

- «Менее сдержанная атака». Эта категория относится к атакам на военные и гражданские объекты с существенным количеством жертв, как среди гражданского населения, так и среди военнослужащих. Она может сопровождаться крупномасштабным ущербом. Например, Россия может атаковать несколько ключевых авиабаз НАТО и портовые сооружения по всей Европе таким образом, чтобы временно ухудшить транспортные возможности НАТО, ограничить потенциал по доставке боевой техники и вооружений на Украину или и то и другое вместе.

Эти три категории возможных российских ударов могут характеризоваться по 7 параметрам причинения ущерба США и их союзникам по НАТО. Они включают:

- «нападение на гражданское лицо вместо военной цели;

- военные потери или ущерб, причиненный нападением;

- жертвы или ущерб среди гражданского населения в результате нападения;

- преднамеренность каких-либо жертв (или отсутствие жертв);

- количество пораженных целей;

- значимость военного потенциала США или НАТО, на который негативно повлияла атака;

- политическая символика цели(ей)».

В докладе подчеркивается, что в ответ на действия России США должны руководствоваться основополагающим правилом: «Политика США всегда ориентировалась на явный императив избегать войны НАТО - Россия. Ограниченное наступление России на НАТО не аннулирует эту цель».

Поэтому в своих действиях США должны следовать 5 ключевым целям. Среди них:

- «сдерживать любые дальнейшие российские атаки;

- избегать дальнейшей эскалации;

- подорвать способность России проводить дальнейшие атаки;

- поддерживать доверие к гарантиям безопасности США;

- поддерживать сплоченность альянса НАТО».

Эксперты RAND corporation предлагают два вида реагирования на действия России – прямое (кинетическое) в виде ответного удара и опосредованное (некинетическое), когда в ход идут тотальные санкции и различные виды блокады, включая дипломатическую.

В качестве ответных действий предпочтение отдается некинетическому ответу. Он включает в себя:

- принудительные некинетические шаги, например, кибератаки на военные объекты или гражданскую инфраструктуру;

- дипломатические действия, направленные на переговоры по конфликтным вопросам, введение санкций или разрыв дипотношений.

Исходя из своего понимания ситуации, эксперты RAND corporation предлагают четыре сценария возможного нападения России на страны НАТО.

В докладе, в частности, отмечается: «Используя четыре гипотетических ограниченных сценария российской атаки, авторы исследуют, как вариации по двум измерениям реакции США или НАТО — пропорциональности возможного кинетического ответа и характеру некинетического ответа — могут привести к компромиссам в погоне за различными действиями.

Цели США. На основе этого анализа авторы определяют ключевые соображения, чтобы помочь политикам США взвесить, как реагировать на различные непредвиденные обстоятельства».

RAND corporation предлагает 4 различных сценария возможного развития событий.

«Сценарий А: Ночной обстрел из нескольких крылатых ракет по складу рядом с аэропортом на востоке Польши, который является ключевым транзитным узлом и складом хранения для отгрузки оружия на Украину. Атака уничтожает часть боевой техники, но не приводит к жертвам, а сам аэродром быстро возвращается к работе. Россия публично заявляет, что действует в целях самообороны для противодействия украинской агрессии, которая благодаря поставкам оружия союзниками по НАТО усиливается. Россия утверждает, что не намерена наносить дальнейшие удары по НАТО до тех пор, пока поставки оружия в Украину не прекратятся. Эта атака будет квалифицироваться как демонстративная с точки зрения интенсивности».

В ответ на этот сценарий RAND corporation предлагает 8 видов различного реагирования. Предпочтение отдается как пропорциональному прямому (кинетическому) ответу, так опосредованному (некинетическому) ответу в зависимости от поставленных целей: «Некинетические реакции вероятно, должны быть значительными по масштабу или эффекту для поддержания сплоченности альянса».

«Сценарий В: Спутник разведки США уничтожен российским самолетом с противоспутниковым оружием на борту. Разрушение спутника имеет ограниченное влияние на операции США, потому что другие спутники быстро переназначаются для компенсации. Однако, в результате атаки образуются тысячи осколков на низкой околоземной орбите, создающих потенциальную опасность столкновения с американскими и неамериканскими спутниками. Москва заявляет, что она предприняла этот шаг в качестве прямого возмездия за предоставление Украине данных оперативной разведки для целеуказания ударов по российским силам и что если эта помощь продолжится, то будут предприняты дополнительные шаги, чтобы ограничить эту практику. Это атака будет квалифицироваться как целенаправленная (сфокусированная) атака, потому что она повлияла на военные действия и вызвала значительный материальный ущерб США».

При рассмотрении этого сценария аналитики RAND corporation предлагают 6 возможных вариантов действий. Они обращают внимание, что симметричный ответ невозможен, так как он приведет к образованию большого количества космического мусора от сбитого российского спутника. Поэтому предпочтение отдается удару по важной российской наземной цели и мерам дипломатического характера. Например, разрыв дипотношений с Россией всеми странами поддерживающими политику США.

«Сценарий С: Россия наносит скоординированные дневные ракетные удары по трем авиабазам в Польше и Румынии, которые участвуют в поставках оружия на Украину. Большинство ударов приходится по территории баз, что приводит к дюжине жертв среди военных и нескольким повреждениям оборудования, хотя оборудование в основном восстанавливается в течение 48 часов. Некоторые ракеты падают за пределами баз, что приводит примерно к десятку жертв среди гражданского населения в близлежащих районах. Россия выступает с заявлением в защиту ракетных ударов как необходимой реакции на причастность НАТО к украинским атакам по российской территории. Она призывает НАТО прекратить поддержку Украины, и подчеркнуто заявляет, что будущие атаки на базы блока НАТО возможны, если эта поддержка не прекратиться». Эту атаку по шкале интенсивности RAND corporation квалифицирует как целенаправленную.

Эксперты компании предлагают 7 вариантов реагирования, в том числе военный удар по территории России и задействование ст.5 Североатлантического договора.

«Сценарий D: Россия наносит ракетные удары по шести ключевым воздушным базам и морским портам по всей Европе, которые используются вооруженными силами США, в том числе авиабазе Рамштайн и порту Роттердам. Хотя военные последствия ударов ограничены и большинство пострадавших объектов могут возобновить хотя бы частичную работу в течение нескольких часов около 200 военных и гражданских стали жертвами, некоторые, по-видимому, из-за неудачного наведения ракет со стороны России. Москва сообщает, что атаки были предприняты в ответ на непрекращающиеся удары по собственным территориям, в том числе территориям, находившимся в составе Украины в границах до 1991 г. (Севастополь).

Причиной атак стало использование оружия и информации о целях, которую предоставило Украине НАТО. Россия заявляет, что оставляет за собой право использовать все средства военной мощи для защиты своего суверенитета». Эти действия России можно квалифицировать как менее сдержанные. Доклад предлагает 7 вариантов реагирования США. Наиболее вероятные из них – удары по российским войскам на территории бывшей Украины, а также задействование ст. 5 Североатлантического договора.

Уже при первом знакомстве с докладом RAND corporation возникает много вопросов касающихся ракетных атак со стороны России. Непонятно, почему составители обширного и якобы научного исследования заранее исходят из гипотетической ситуации, когда Москва принимает решение первой нанести неядерный ракетный удар по территории Польши, Румынии либо по аэродромам и портам в Западной Европе, а также по военным объектам США в Европе? Немалое удивление вызывает заключительное положение доклада. В нем отмечается, что «Потенциал использования ядерного оружия добавляет вес США.

Цель США состоит в том, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Эта цель, может оказаться все более важной вследствие ограниченной атаки русских с использованием обычных вооружений». Складывается впечатление, что доклад RAND corporation является неким предупреждением России не наносить ракетные удары по странам НАТО. В нем заранее раскрываются меры США, которые будут предприняты в ответ на возможные российские ракетные удары.

И еще один очень важный аспект. Военные эксперты RAND corporation почему-то забывают, что Россия является крупнейшей ядерной державой и способна нанести сокрушительный удар не только по Соединенным Штатам Америки, но и по другим странам НАТО. Не специальная военная операция России на Украине, а эскалация западного вмешательства в украинский конфликт представляет прямую угрозу миру, что может привести к реальной, а не гипотетической ядерной войне.