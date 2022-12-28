Китай создал оружие, которое может кардинально поменять ход событий на СВО

Аргументы Недели → Армия 13+

28 декабря 2022, 12:59 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: CETC

Конструкторы китайской корпорации в сфере радиоэлектронных технологий China Electronics Technology Corporation (CETC) сумели воплотить в жизнь то, что ещё недавно считалось фантастикой и можно было увидеть только в «нарисованных» кадрах голливудских блокбастеров. В КНР создано оружие нового типа: роящиеся дроны, пусковая установка для них и станция управления ими.

По сути, по противнику запускают рой малых высокоточных барражирующих боеприпасов, от которых скрыться практически невозможно. Они найдут свою цель в любом укрытии, за бетонной стеной в окопе и уничтожат её. Такое оружие одинаково эффективно в борьбе против живой силы и техники противника. Причём поражение осуществляется избирательно.

Именно такой тип оружия сейчас необходим российским войскам на передовой, чтобы в самые быстрые сроки уничтожить украинскую армию под ноль. Такая система решит все проблемы штурма городов и позволит их брать практически без разрушения.

Пусковая установка имеет 48 ячеек, сколь дронов запускается одновременно пока не известно, как они распределяют между собой цели и по какому принципу оператор руководит их полётом также пока не сообщается.