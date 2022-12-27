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27 декабря 2022, 14:50

© MOD Russia, Globallookpress.com

Президент Южной Кореи 27 декабря призвал к усилению противовоздушной обороны и использованию высокотехнологичных БпЛА для разведки за Северной Кореей, сообщает телеграм-канал «ЧА».

«У нас есть план создания подразделения БпЛА, которому будет поручено следить за ключевыми военными объектами в Северной Корее. Но мы будем продвигать создание подразделения беспилотников как можно скорее из-за вчерашнего инцидента. Мы также представим современные дроны-невидимки и укрепим наши возможности наблюдения», - сказал президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.

Северная Корея имеет на вооружении около 1000 ударных и разведывательных БпЛА. Наиболее распространенными дронами являются Banghyon I и II. Они представляют модернизированные версии китайского БпЛА D-4. Их количество оценивается в 300 единиц. Дроны имеют длину 3,23 м, способны преодолевать расстояние до 50 км за 2 часа на высоте свыше 3 км. Могут оснащаться бомбами массой 20-30 кг и развивать скорость до 160 км/ч.

Вооруженные силы Республики Корея считают, что дроны располагаются на передовых авиабазах КНДР. Кроме того, утверждается, что КНДР переправила через Сирию американские беспилотники MQM-107D Streaker и модернизировала их для доставки небольших боеприпасов. MQM-107D может развивать скорость до 925 км/ч и поражать цели на расстоянии от 600 до 800 км. Кроме того, КНДР закупила российские беспилотники малого радиуса действия «Пчела 1-Т» и «ВР-3», которые могут совершать полеты на расстояние от 60 до 90 км в ходе выполнения разведывательных задач продолжительностью до 2 часов.

Южная Корея утвердила технико-экономическое обоснование по строительству аэропорта на острове Пэннён в Желтом море, где размещено подразделение морской пехоты. Стоимость реализации проекта оценивается в 159 млн долларов. Работы будут проводиться в период 2023-2029 гг. Аэропорт будет использоваться в гражданских, так и в военных целях. Жители острова смогут добраться за час до международного аэропорта Кимпхо (провинция Кёнгидо).