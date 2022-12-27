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Минобороны отметит 125-летие со дня рождения Маршала Советского Союза Конева Ивана Степановича

, 14:19

Минобороны отметит 125-летие со дня рождения Маршала Советского Союза Конева Ивана Степановича
© Sergey Petrov, globallookpress.com

В Москве 28 декабря 2022 года в 10.00 у Некрополя Кремлёвской стены состоится торжественно-мемориальное мероприятие посвящённое 125-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Конева Ивана Степановича, сообщает МО РФ.

В мероприятии примут участие представители Главного командования Сухопутных войск, военнослужащие роты почетного караула 154 отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа, военный оркестр, представители военных образовательных организаций Сухопутных войск, родственники военачальника.

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