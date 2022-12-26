Десантники оттачивают боевое мастерство вблизи от передовой

Аргументы Недели → Армия 13+

26 декабря 2022, 13:10

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что парашютно-десантные подразделения в составе двух рот отрабатывали тактические действия по преодолению минных заграждений перед позициями противника и отражение огневой атаки.

Действия отрабатывались при огневой поддержке боевых машин десанта из 30-мм пушки 2А42, и противопехотного автоматического гранатометного комплекса АГС-30, что позволяет эффективно уничтожать живую силу и технику противника.

Судя по всему, крылатая пехота готовится наступать. Где они пойдут в атаку не известно. Об этом Россия узнает уже только по свершившемуся факту.