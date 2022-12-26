Письма из дома на фронт приходят вовремя

Аргументы Недели → Армия 13+

26 декабря 2022, 13:05

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что в Минобороны России продолжается работа по доставке почтовых отправлений военнослужащим – участникам специальной военной операции и отправке писем от военнослужащих адресатам в субъекты Российской Федерации. Во всех группировках войск развернуты обменные пункты фельдъегерско-почтовой связи.

В военных комиссариатах доведена информация по порядку работы при обращении родственников по вопросам отправки почтовой корреспонденции военнослужащим – участникам специальной военной операции. Также в субъектах Российской Федерации через социальные сети и региональные средства массовой информации организовано разъяснение гражданам порядка отправки почтовой корреспонденции.

Фельдъегерско-почтовая связь Вооружённых Сил – единственная и в какой-то степени уникальная служба, способная доставлять все виды почтовых отправлений военнослужащим, находящимся в зонах боевых действий, выполняющим задачи в особых районах.

В стране в последнее время вырос спрос на почтовые конверты. Да и в отделениях связи «Почту России» порой многолюдно. Всё дело в том, что Минобороны России организовало через доставку писем военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной операции. Идея нашла отклик у многих россиян: на передовую шлют письма, посылки, а в эти предпраздничные дни массово подписывают и отправляют новогодние открытки.

Служебные помещения узлов фельдъегерско-почтовой связи в эти дни напоминают горячий цех. Объём обрабатываемой корреспонденции вырос в несколько раз, и персоналу значительно прибавилось работы.

В целях организации личной переписки военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, сформировано подразделение и организована работа в круглосуточном режиме по приёму, обработке и направлению по назначению писем и посылок. Доставка почтовых отправлений непосредственно в районы проведения спецоперации организована авиационными, железнодорожными и автомобильными фельдъегерско-почтовыми маршрутами и осуществляется ежедневно.

Линия коммуникаций работает в оба направления. На фронт идут послания от родственников военнослужащих, в обратную сторону – письма с передовой от тех, кто сегодня выполняет боевые задачи. Во всех группировках войск (сил) в районе спецоперации развёрнуты обменные пункты фельдъегерско-почтовой связи. Специалисты этой службы, а также назначенные в подразделениях воинские почтальоны делают всё, чтобы оперативно найти адресата, передать ему весточку с родины, забрать подготовленное ответное послание для отправки родным и близким.

Личный состав только 6-го Центрального узла в отделе почтовой связи «Москва-400» ежедневно обрабатывает сотни писем, адресованных военнослужащим, выполняющим задачи в районе проведения специальной военной операции. В целях гарантированной доставки писем адресатам родственники военнослужащих могут направлять свои письма через ближайшие отделения АО «Почта России» по адресу: 103400, город Москва-400, далее – номер воинской части. Кто бы мог подумать, что и в наши дни, стремительно меняющихся цифровых технологий такой вид коммуникаций, как почтовая связь, вновь окажется востребован, будет к месту?

В военных комиссариатах по всей стране сейчас организовано доведение до родственников военнослужащих, участвующих в спецоперации, сведений, которые помогут отправить письмо на фронт. В военкомате подскажут номер воинской части, объяснят, как правильно подписать конверт, как отправить посылку.

Конечно, делается это с соблюдением всех предусмотренных мер предосторожности: информация эта сугубо конфиденциальная и раскрывать её можно только действительно близким людям, неслучайно для запроса необходимо предоставить подтверждающие документы.

О выстроенном силами Минобороны России мостике почтового сообщения с районами проведения спецоперации также широко информируют через региональные СМИ, интернет-ресурсы и социальные сети.

Почту развозят всеми видами транспорта, а если это места, которые располагаются неподалёку от линии огня, – то и на броневиках. Для специалистов ФПС это их передний край, а потому и экипировка, и вооружение у них соответствующие.

В целях оперативной обработки почтовых отправлений рабочие места оборудованы средствами механизации и связи, а также автоматизированы. Все почтовые отправления обрабатываются и хранятся в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих их сохранность. Кроме того, в адрес военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, ежедневно доставляются сотни посылок от родных и близких.

На передовой уже оценили налаженную линию коммуникации. Подразделения обеспечены конвертами и письменными принадлежностями. Написанное солдатом или офицером письмо передаётся воинскому почтальону. Он проверяет правильность написания адреса и передаёт послание в подразделение ФПС, которое в свою очередь доставляет его до почтового отделения для дальнейшей отправки по каналам «Почты России». Время в пути зависит от удалённости региона, куда следует отправление.

В свою очередь, школьникам из Воронежской области военнослужащие Западного военного округа организовали отправку писем и подарков своим старшим братьям и отцам - участникам СВО. Такие весточки из дома оказывают положительное влияние на бойцов. Строки из дома обязательно дойдут до адресатов. Специалисты фельдъегерско-почтовой связи одинаково щепетильны к доставке и служебной корреспонденции, и солдатских писем. Ценнее написанных от руки слов поддержки из родного дома – нет ничего – в местах выполнения боевых задач все об этом знают.