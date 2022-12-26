Стратегический аэродром в Энгельсе опять атакован украинским дроном

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26 декабря 2022, 12:57

Фото: Минобороны РФ

Интерфакс сообщил, ссылаясь на Министерство обороны России, что в районе военного аэродрома «Энгельс» (Саратовская область) сбит украинский беспилотник, трое российских военнослужащих погибли в результате падения его обломков.

В официальном заявлении МО РФ указано: «26 декабря около 1:35 мск средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому «Энгельс» Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат… В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения… Авиационная техника повреждений не получила».

Ранее 5 декабря МО Р Ф сообщило: «5 декабря киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области».