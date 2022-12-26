Российские ЗРК уничтожили самолеты, вертолеты и снаряды реактивных систем залпового огня HIMARS на дистанциях около 40 км

Аргументы Недели → Армия 13+

26 декабря 2022, 12:49

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» Южного военного округа (ЮВО) продолжают успешно выполнять задачи специальной военной операции (СВО). Над южным участком проведения СВО подразделения войсковой противовоздушной обороны ВС РФ в течение месяца предотвратили более 20 воздушных ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре и объектам мирного населения.

Боевые расчеты ЗРК уничтожили самолеты, вертолеты и снаряды реактивных систем залпового огня HIMARS на дистанциях около 40 км, а также обеспечили своевременное обнаружение и уничтожение средств воздушного нападения противника на дальних подступах к охраняемым объектам.

Комплексы объединены в единую огневую систему, что позволяет в ходе боевого дежурства круглосуточно обнаруживать, сопровождать и уничтожать различные типы целей, обеспечивая надежное прикрытие позиций ВС РФ, а также важнейших административных и промышленных объектов освобожденных регионов.