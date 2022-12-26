На Коллегии МО РФ говорили о новшествах в военном строительстве, США будут готовить полнокровные украинские батальоны

Аргументы Недели → Армия 13+

26 декабря 2022, 10:41 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Наиболее значимым событием прошедшей недели стало расширенное заседание Коллегии Минобороны России с участием президента страны Владимира Путина. В ходе мероприятия, в открытой его части, говорили о специальной военной операции, в которой, по сути, Вооружённые силы РФ противостоят Соединённым Штатам и их союзникам по НАТО. Были отмечены успехи в СВО и недостатки, в том числе и те, что выявились во время проведения частичной мобилизации.



Во вступительной части заседания Коллегии российского военного ведомства были озвучены основные задачи по реформированию ВС РФ и, в том числе, по увеличению их численности. То есть, прежнюю концепцию строительства высокоманевренных, обеспеченных самым современным оружием и техникой компактных Вооружённых сил, наша страна не осилила и развернулась, по старинке, к наращиванию их численности, а вместе с тем к увеличению зависимости состояния боеспособности от человеческого фактора. Не скажу, что я в восторге от этого гениального решения. Если строить ВС по суворовскому принципу, то стоит помнить главную заповедь нашего великого полководца: «воюют не числом». Но, к ней вдобавок сейчас нужны передовые технологии: начиная от снаряжения каждого отдельного бойца, до высокоточных средств поражения, барражирующих боеприпасов, спутниковой группировки, мощной киберсоставляющей, защищённой надёжной сети связи и управления, использование роботов и умной беспилотной боевой техники, предназначенной для действий во всех пяти военных средах.



Как бы то ни было, Кремль пошёл по другому пути. Что ж, теперь главное, чтобы свёрстанные планы были реализованы до конца. В военном деле так – даже не самое рациональное решение может при полном его исполнении дать положительный эффект. Всё же, есть продвижение в создании гиперзвукового оружия, в совершенствовании ядерной триады (были упомянуты МБР «Сармат» и Ту-160М) во всех её средах базирования. К тому же поступили данные о появлении близ линии фронта танков Т-14 и об эффективности в бою БМПТ «Терминатор». На очереди появление в Сухопутных войсках гиперзвукового комплекса «Циркон» наземного базирования. В сети циркулируют данные о расширении производства беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов в Отечестве нашем. Кстати, барражирующие боеприпасы – самое эффективное оружие из всего, что применяется сейчас в СВО. На них стоит обратить особое внимание.



В то время, пока украинский президент Зеленский находится с визитом за океаном, командование ВСУ стягивает немалые силы в район Бахмута. Именно здесь сейчас разгорелась самая жаркая баталия, а упорства у обеих сторон не занимать. Причём украинская армия, не жалея людей бросает их в огонь сотнями и несёт немалые потери. Буквально накануне Пентагон заявил о том, что с 1 января он приступит к подготовке полностью укомплектованных украинских батальонов на территории Германии. Значит командованию и Генштабу ВСУ придётся отправлять туда немало личного состава, а дыры на фронте некоторое время будут затыкать плохо обученными новобранцами. Поскольку вышеуказанные батальоны будут готовы к боевым действиям не раньше, чем весной, весь зимний период украинской армии воевать придётся за счёт очень больших потерь. Но, даже в этой обстановке Вашингтон давит на Киев и заставляет ВСУ наступать.



Прошедшая неделя ознаменовалась визитом Дмитрия Медведева в Китай и его встречей с лидером КНР Си Цзиньпином. Также начались совместные военно-морские учения боевых кораблей ТоФ РФ и ВМС НОАК. Российская сторона направила на манёвры ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», корветы проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Совершенный». От Китая задействованы 2 эскадренных миноносца, 2 сторожевых корабля, корабль комплексного снабжения, а также дизельная подводная лодка.



