США нанесли массированный удар по Китаю биологическим оружием?

Аргументы Недели → Армия 13+

25 декабря 2022, 17:02 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

globallookpress.com

И всё же это произошло. Говорю о применении против Китая биологического оружия. Кто применил? Определить не сложно, хотя бы с использованием формулировки из Римского права: «смотри, кому это выгодно». Америка не скрывает что рассматривает Китай как своего самого главного конкурента. И применение биологического оружия Штатами против КНР позволяет американцам не использовать ядерное оружие, которое навредит всем, и обоюдогубительные американские экономические санкции и не вступать в длительную неядерную войну с Китаем, исход которой сложно предугадать.

Сейчас в Китае, по официальным данным, заразились коронавирусом 13 056 703 человека, прирост заболевших в сутки составляет 39 418 человек, а умершими числятся 31 742 человека. При этом власти КНР закрыли информацию о реальном положении вещей. Из различных неофициальных источников поступают отрывочные сведения о том, что заболевших, инфицированных за сутки и умерших в действительности - намного больше. В сети есть данные о четверти миллиарда заболевших. Отмечается заметное влияние распространения болезни и мер по его пресечению на экономику страны и уклад жизни её граждан.

Стоит отметить, что в КНР предпринимались самые строгие карантинные меры в мире. Но, и это не помогло защититься от очередной самой мощной волны заражения Коронавирусом. Вся ситуация развивается на фоне вполне оформившегося кризиса в отношениях между Вашингтоном и Пекином, связанного с тайваньским вопросом. Впрочем, нет сомнений, что Тайвань для Штатов лишь предлог, чтобы начать разрушение Китая. Сомнений нет, военные действия, направленные против КНР, уже начались с применением биологического оружия.

Новый виток пандемии в КНР выглядит, как атака биологическим оружием извне. Пока, возможно, это лишь предупредительная акция, поскольку в США уже обнародовали информацию о достижении 80% смертности от нового синтезированного в лаборатории штамма вируса. То есть, по сути, заявлено, что новый удар по Китаю может быть произведён уже с использованием этого крайне смертоносного штамма.

Америка всё же смогла создать оружие близкое к идеальному. Высоко летальные патогены уничтожают людей и не уничтожают ландшафты и ресурсы. Победителю даже не надо будет применять средства огневого поражения, чтобы сокрушать армию противника. Не понадобится разворачивать громоздкое производство вооружений и боеприпасов, налаживать логистику для их доставки на поле боя. Вирус размножается сам и каждый инфицированный становится смертоносным боеприпасом.

Распространение идёт воздушно-капельным путём – и это самый надёжный способ доставки биологического поражающего элемента в нужный пункт. Единожды запущенное биологическое оружие постепенно охватывает всю территорию противника. В данном случае США могут рассчитывать на своё географическое положение. А вот соседям Китая есть о чём задуматься.

Кстати, жёсткие требования в ВС США к проведению вакцинации уже говорят о многом. Всех отказников Пентагон выбрасывает из армии и других видов вооружённых сил без капли сожаления. Возможно у американского военного ведомства есть планы, связанные с направлением экспедиционных сил в Китай на каком-то этапе, после достижения нужного эффекта от применения биологического оружия.