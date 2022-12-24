Плохо подготовленные расчёты ЗРК «Патриот» очень часто сбивают свои самолёты, поэтому на Украине их доверят только американцам

Аргументы Недели → Армия 13+

24 декабря 2022, 17:31

Фото: АР

Главной неприятностью при эксплуатации «Патриота» — это её сложность. В ходе Иракской кампании неоднократно случалось так, что эти ЗРК сбивали свои же воздушные цели. Поэтому расчеты для Патриотов проходят дополнительный отбор и очень пунктуальную подготовку. Разработчик этого комплекса Northrop Grumman под своей эгидой проводит обучения персонала в рамках программы ADA Patriot Top Gun Course.

Зенитный ракетный комплекс «Патриот» был поставлен на вооружение ещё в 1970-е его самая современная модификация относится к 1980-м. Однако улучшениям подвергали ракеты для этого комплекса. Некоторые из них США разрабатывали совместно с союзниками. Так вместе с Японией проводились НИОКР ракет PAC-3 и PAC-3 MSE.

Специальный курс обучения эксплуатации «Патриота» длится около 6 недель, затем курсанты должны сдать сложный экзамен, которые выдерживают не более 50% от изначально набранных групп.

Телеграм-канал «поисковик ЗВИ» сообщает, что курсы ADA Top Gun общая подготовка операторов ЗРК «Патриот» проходят на военной базе 6-го полка ПВО ВС США в Форт-Силл, штат Оклахома. Программа обучения очень насыщенная, курсанты досконально должны знать работу всех элементов комплекса. Кроме того, они зазубривают ТТХ и сигнатуры как своих самолётов и вертолётов, так и летательных аппаратов противника пилотируемых и беспилотных.

На первом этапе Пентагон намерен подготовить 90 операторов ЗРК «Патриот», на что закладывается больше времени, чем обычно. Украинцев будут обучать несколько месяцев, но, есть опасение, что украинские военные не смогут так быстро освоить эту технику и скорее всего она будет обсуживаться либо американскими военнослужащими, либо таковыми из армий других государств, членов НАТО.