США пытаются заполучить Индию в союзники

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23 декабря 2022, 16:22 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: АР

Вооруженные силы Японии и Индии впервые в период с 16 по 26 января 2023 года проведут совместное учение ВВС. Этот акт является счастью американской многоходовки по созданию нового проамериканского альянса в Индо-тихоокеанском регионе.

В совместных индийско-японских учениях будут задействованы от ВВС Японии 4 истребителя F-2 из состава 7 авиакрыла; 4 истребителя F-15 из состава 6 авиакрыла. От ВВС Индии: 4 истребителя Су-30МКИ из состава 220 эскадрильи 34 авиакрыла Западного командования; 2 военно-транспортных самолета C-17 из состава 81 эскадрильи 28 авиакрыла Западного командования; 150 человек личного состава.

Перелет индийской авиации в Японию будет поддерживать самолет-заправщик Ил-78 из состава 78 эскадрильи 4 авиакрыла Центрального командования ВВС Индии. Авиация, которая примет участие в манёврах, будет базироваться на японские аэродромы Ирума и Хаякури, а действия отработают в воздушном пространстве над ними.

Бесспорно, Дейли пошёл на этот шаг на фоне очередного индийско-китайского пограничного конфликта. И как то ни странно несмотря на успехи в новом раунде китайско-индийских мирных переговоров Дейли не отменили манёвры с самым верным союзником США в ИТР.