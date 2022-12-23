Пекин назвал три своих основных военных события года

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23 декабря 2022, 16:12 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: АР

Китай назвал три знаковых события, касающихся строительства НОАК 2022 году и разработок вооружений как для собственного пользования, так и для мирового рынка вооружений. Об этом сообщил телеграм-канал «Китайская Армия».

Самым значимым событием стал спуск на воду третьего китайского авианосца «Фуцзянь», который произошёл 17 июня. Этот корабль имеет индекс Тип 003. На нём смонтированные электромагнитные катапульты, для взлета палубной авиации. Кроме того, этот авианосец оставили без всякого вооружения. Похоже все функции ПВО и боевой поддержки будут переложены на надводные и подводные корабли эскорта. Возможно, что его водоизмещение достигает 100 000 тонн. Авиационный палубный полк этого корабля будет вооружён самолётами: KJ-600, J-XY, J-35, J-15, JL-10, Z-18.

Проведение Восточным командованием НОАК крупного учения в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань состоялось 3 августа и открыло серию других манёвров, которые были и демонстрацией силы и реальной подготовкой к возможным боевым действия НОАК в многодоменном варианте в первую очередь - против США и лишь как тень этого явления рассматривались сражения сухопутных войск, флота, ВВС и других сил КНР против Тайваня, Японии и Южной Кореи.

Ещё одним значимым событием назван дебют в выставке «Эйршоу Чайна-2022» в Чжухае нового самолета-заправщика Юнь-20U. В целом эта выставка стала знаковой. На ней демонстрировались многие перспективные образцы пилотируемо и беспилотной авиации. А также были показаны интересные сухопутные образцы вооружений. Более того Китай продемонстрировал новые концепты высокоточных боеприпасов, в том числе ракет класса «воздух- воздух», «воздух-поверхность», «поверхность -воздух», «поверхность -поверхность» и противоспутниковый сегмент. Также не забыли китайцы и о гиперзвуке.