Шойгу посетил концерн «Калашников»

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23 декабря 2022, 15:55

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа в г. Ижевск, где проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Концерна «Калашников» в Республике Удмуртия. Об этом сообщил ДИМК МО РФ.

В Ижевске Сергея Шойгу сопровождал губернатор Удмуртии Александр Бречалов. Министру обороны РФ показали новейшие модели автоматов и снайперских винтовок, высокоточные боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы, выпускаемые «Калашниковым».

Главе российского военного ведомства был продемонстрирован технологический процесс производства, в том числе линия конечной сборки стрелкового вооружения. Руководитель Концерна Владимир Лепин доложил министру обороны РФ, что предприятия Концерна «Калашников» выполнили гособоронзаказ 2022 года в полном объёме как по стрелковому вооружению, так и по высокоточным боеприпасам.

Сергей Шойгу обратил внимание гендиректора «Калашникова», что в следующем году «гособоронзаказ по линии Концерна будет значительно увеличен». Лепин ответил, что предприятия выполнят поставленную задачу.