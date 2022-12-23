Минобороны: Участникам спецоперации, прошедшим переподготовку вручены жилищные документы и госнаграды

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23 декабря 2022, 15:51

Фото: Минобороны РФ

Сегодня в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя им. А.А. Вишневского в Москве, военнослужащим-участникам специальной военной операции по защите временно исполняющий должность начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Бобров вручил сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания и государственные награды.

Юрий Бобров высказал слова благодарности награждаемым за мужество отвагу и храбрость, проявленную при выполнении воинского долга. «Здесь, в реабилитационно-образовательном центре, Вы успешно прошли восстановительный период, получили необходимые знания и умения и готовы к исполнению должностных обязанностей. Министром обороны Российской Федерации подписаны приказы о назначении Вас на воинские должности и присвоении воинских званий. Центральной комиссией Министерства обороны принято решение о выдаче Вам удостоверений ветерана боевых действий. Кроме того, по поручению Министра обороны Российской Федерации награжденным военнослужащим будут вручены государственные награды», - отметил Юрий Бобров.

«Министерство обороны заинтересовано в том, чтобы вы продолжили службу. У вас большой опыт, который вы будете передавать другим военнослужащим», - подчеркнул врид начальника Главного управления кадров.

Также, в мероприятии приняли участие начальник Управления военного образования - заместитель начальника ГУК МО РФ генерал-майор Игорь Муравлянников, врид руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Министерства обороны Российской Федерации Артем Святненко, начальник ФАУ «ЦСКА МО РФ» полковник Артем Громов, актер театра и кино Алексей Гуськов.

«Все военнослужащие обеспечены жильем с учетом расположения нового места службы, транспортной доступности и наличия объектов социальной инфраструктуры. Либо смогут получать ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья в избранном месте жительства», - отметил Артем Святненко.

Более тридцати военнослужащим были сегодня вручены документы на получение жилья. Специалистами органов жилищного обеспечения уже подобраны и подготовлены места проживания в выбранных регионах страны, для офицеров и контрактников, которые решили после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки продолжить военную службу.

О дальнейшей реабилитации военнослужащих рассказал начальник филиала 2 ЦВКГ им. АА. Вишневского полковник Владимир Юдин. «В целях восстановления, утраченных функции подобраны, изготовлены и настроены под каждого из Вас современные протезы. Проведён курс обучения пользования ими. Для каждого из Вас разработана индивидуальная программа реабилитации», - подчеркнул начальник филиала.

Отличившимся военнослужащим было вручено 19 государственных наград, в числе которых 10 орденов «Мужества», 5 медали «За отвагу» и 2 медали «Суворова» и 2 медали Жукова. Ранее, о награждении данных военнослужащих состоялся Указ Президента России.

Полученные в образовательном центре новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны.

Переподготовка военнослужащих является лишь одним из направлений масштабной программы утвержденной Министром обороны Российской Федерации, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения.

В филиале ЦВКГ им Вишневского ведется регулярная работа по совершенствованию способов реабилитационной помощи раненым военнослужащим. Так накануне здесь прошла научная конференция, в ходе которой представители Главного военного медицинского управления, военные врачи и академики РАН обсудили перспективы развития методов восстановления раненых военнослужащих.

Ранее министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу было принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции.