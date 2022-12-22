Российские штурмовики Су-25 разнесли в пыль позиции ВСУ

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22 декабря 2022, 15:03

Фото: Минобороны РФ

Летчики штурмовой авиации ВКС России нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Пуски ракет выполнялись парами штурмовиков Су-25 с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.