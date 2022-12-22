Российские танкисты умело громят противника

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22 декабря 2022, 14:59

Фото: Минобороны РФ

Экипажи танков Т-72Б3М и разведывательного подразделения Южного военного округа в ходе специальной военной операции выполняют задачи по уничтожению огневых точек, укрепленных позиций и бронетехники ВСУ. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Разведчики для поиска, идентификации целей и корректировки огня используют малогабаритные беспилотные летательные аппараты. Вся полученная информация о позициях врага, передвижениях техники передаётся танковым экипажам. Танкисты выдвигаются в указанный район и в соответствии с полученными целеуказаниями наносят точечные удары по врагу, который оборудовал огневые точки в полуразрушенных зданиях на окраинах населенных пунктах, уничтожают бронетехнику и жилую силу противника.