ВСУ стягивают к Бахмуту все свободные резервы

Аргументы Недели → Армия 13+

21 декабря 2022, 15:09 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны РФ

Позиции на северо-восток от Бахмута, в районе Соледара занимают боевики, так называемого украинского иностранного легиона, на противоположной юго-западной стороне Бахмута оборону держат нацисты из вновь сформированного отдельного полка специального назначения украинской нацгвардии «Азов» (запрещён в России, как террористическая организация).

Накануне в Бахмут была переброшена 72-ая механизированная бригада ВСУ в неполном составе. Сюда же переводят до 800 вновь мобилизованных солдат, не прошедших нормальную подготовку. Этих используют в качестве пушечного мяса, для массовости. И загоняют их на самый «передок».

Возможно, на Бахмутском направлении скоро появится вновь формируемая 47-ая отдельная механизированная бригада на её вооружение только что поступили танки отправленные М-55С из Словении – 28 единиц. Это модернизированная версия советского танка Т-55.

Судя по всему, работы «Вагнеру» уже в ближайшее время прибавится.