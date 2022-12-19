У ВС РФ скоро появится оружие для борьбы со спутниковым интернетом Илона Маска

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19 декабря 2022, 16:54

Фото: Минобороны РФ

В России завершаются испытания мобильного комплекса «Борщевик», предназначенного для обнаружения терминалов Starlink, сообщает телеграм-канал «Информатор». Эта система однозначно будет востребована в зоне специальной военной операции.

Есть данные, что комплекс «Борщевик» способен определять расположение терминалов сети Starlink на дистанции до 10 км с точностью в 60 метров в диаметре. То есть, все терминалы, что будут находиться в фронтовой полосе окажутся под его присмотром, а далее российская артиллерия завершит дело их уничтожением.