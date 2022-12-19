Рязань отправила 2000 мобилизованных десантников в зону СВО

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19 декабря 2022, 16:43

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что в Рязанской области состоялась отправка около 2 тыс. мобилизованных десантников, прошедших интенсивную подготовку и боевое слаживание на полигонах Западного военного округа.

На полигоне «Сельцы», где размещались в зимнем палаточном лагере мобилизованные военнослужащие и добровольцы, в торжественной обстановке были проведены воинские ритуалы выноса боевого знамени, исполнения Государственного гимна, а также прохождения убывающего личного состава торжественным маршем. Военнослужащим, выслужившим установленные сроки службы, были присвоены очередные воинские звания. Митинг прошел под руководством начальника Рязанского гвардейского высшего Воздушно-десантного командного училища полковника Руслана Евкодимова.

С напутственными словами к парадному строю обратился губернатор Рязанской области Павел Малков. «Во все времена наших бойцов отличало особое мужество. Возвращайтесь домой целыми и невредимыми, это самое главное. Пусть любовь ваших близких хранит вас в сложные моменты» – сказал губернатор.

Все убывающие военнослужащие с момента мобилизации до отправки прошли полный курс боевой, тактической, специальной, медицинской подготовки, а также курсы теоретических и практических занятий по обращению с вооружением и военной техникой. Занятия проводились не менее 10 часов ежедневно. Многие из мобилизованных и добровольцев уже имеют навыки по своим военно-учетным специальностям, а также боевой опыт в современных локальных конфликтах.

Практическая подготовка личного состава осуществлялась опытными инструкторами и боевыми офицерами с учетом особенностей проведения специальной военной операции (СВО) и была нацелена на обучение личного состава самостоятельно принимать оптимальные решения для тактики ведения боя в зависимости от сложившейся ситуации.

Убывающий личный состав полностью укомплектован всесезонным комплектом полевого обмундирования (ВКПО), средствами бронезащиты, химзащиты, вооружением и военной техникой и готов выполнить все боевые задачи по предназначению.