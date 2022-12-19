Белгородская область была обстреляна американскими ракетами, как отнестись к обещанию США, что их оружие не применят по России

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19 декабря 2022, 16:31

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что на Купянском направлении в результате огневого налета российской артиллерии по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожено более 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ, сосредоточенным в районах Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и в районе Серебрянского лесничества.

Кроме того, в районе населенного пункта Розовка Луганской Народной Республики, уничтожено четыре украинские диверсионные группы.

Общие потери противника на Красно-Лиманском направлении составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении в результате наступательных действий российские войска заняли более выгодные рубежи.

Артиллерийским огнем сорваны попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в направлении населенных пунктов Спорное, Новгородское, Водяное, Ленинское и Невельское Донецкой Народной Республики.

За сутки на Донецком направлении уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ, предпринявших безуспешные попытки атаковать в районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка и Новоселка Донецкой Народной Республики.

В районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики уничтожены две диверсионные группы ВСУ.

Общие потери противника на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражены пункты временной дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады территориальной обороны, а также группы центра специальных операций «Юг» ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь Донецкой Народной Республики, Херсон и Велетенское Херсонской области. Кроме того, нанесено поражение 56 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 139 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Меловатка, Площанка, Нижняя Дуванка Луганской Народной Республики, Волноваха, Николаевка Донецкой Народной Республики, Приютное Запорожской области и Каиры Херсонской области.

Кроме того, перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах населенных пунктов Сладкое, Дебальцево Донецкой Народной Республики, Кременная Луганской Народной Республики и Любимовка Запорожской области.

В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM. Помнится ранее политики и высокие военные чины США с пеной у рта заявляли, что не позволят Украине запускать американские ракеты на российскую территорию.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 344 самолета, 184 вертолета, 2684 беспилотных летательных аппарата, 398 зенитных ракетных комплексов, 7159 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7664 единицы специальной военной автомобильной техники.