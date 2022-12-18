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Аргументы Недели → Армия 13+

В Беларуси призывают запасников для борьбы с украинскими ДРГ

, 17:36

В Беларуси призывают запасников для борьбы с украинскими ДРГ
Фото: соцсети

В составах войсковых частей внутренних войск МВД Республики Беларусь создаются отдельные отряды специального назначения для борьбы с украинскими ДРГ и местными незаконными военизированными формированиями. Об этом сообщил ТК «Поисковик ЗВИ», сославшись на МВД РБ.

В составе внутренних войск МВД РБ из призванных на службу запасников создают отряды для борьбы с украинскими диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. Одно из таких подразделений уже развёрнуто в «Энской» В/Ч в Минске.

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