В Беларуси призывают запасников для борьбы с украинскими ДРГ

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18 декабря 2022, 17:36

Фото: соцсети

В составах войсковых частей внутренних войск МВД Республики Беларусь создаются отдельные отряды специального назначения для борьбы с украинскими ДРГ и местными незаконными военизированными формированиями. Об этом сообщил ТК «Поисковик ЗВИ», сославшись на МВД РБ.

В составе внутренних войск МВД РБ из призванных на службу запасников создают отряды для борьбы с украинскими диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. Одно из таких подразделений уже развёрнуто в «Энской» В/Ч в Минске.