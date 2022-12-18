Разведка ВСУ внимательно наблюдает за российскими войсками, развёрнутыми на левом берегу Днепра, что это значит?

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18 декабря 2022, 17:25 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Пентагона

Украинские вооружённые формирования, развёрнутые на правом берегу Днепра, ведут разведку позиций ВС РФ на левобережье. На данном участке командование ВСУ значительно ослабило свои силы, оставив практически только подразделения территориально обороны. Остальные войска переброшены на север и на Донбасскую дугу. Однако есть опасность, что в глубине своей обороны ВСУ могут формировать кулак для форсирования Днепра.

Из регулярных войск на правом берегу Днепра в районе Херсона мало что осталось. ТК «Рыбарь» сообщает, что здесь находятся 61-я отдельная моторизованная бригада и 131-й отдельный разведывательных батальон ВСУ, которые в основном занимаются разведкой противника и внимательно наблюдают за действиями российских войск с использованием беспилотных летательных аппаратов.

НП ВС РФ обнаружили за последнее время над участком фронта «от Нижнего Рогачика до Новой Каховки 17 коммерческих БпЛА, 12 единиц Mavic-3 и пять — Matrix-300». В районе Голой Пристани и Рыбальче был замечен EOS C-VTOL. Кроме того, стало известно, что ВСУ готовятся применить БпЛА R-18, испытания которых сейчас проводится близ Посад-Покровского.

Активность воздушной разведки всё же свидетельствует, что намерения командования ВСУ форсировать Днепр по-прежнему актуально, как минимум возможны попытки переброски ДРГ на левый берег. Вдоль которого украинские войска готовят наступление на Токмак и далее вплоть до Перекопа. Действия украинских ДРГ в российском тылу однозначно не входят в планы нашего командования. Есть данные что участь украинских диверсантов будет решать на данном операционном направлении усиленная группировка войск Росгвардии во взаимодействии с ВС РФ.