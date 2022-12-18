В Запорожской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ

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18 декабря 2022, 15:42

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что на Купянском направлении в результате огневого поражения в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 25 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики в результате огневого налета российской артиллерией нанесено поражение резервам противника. Кроме того, упреждающим огнем по штурмовым группам ВСУ пресечены попытки противника провести разведку боем в направлении населенных пунктов Голиково и Кременная Луганской Народной Республики. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк и два пикапа.

На Донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населенный пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики. В настоящее время завершается его зачистка от остатков украинских войск. В районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой Народной Республики противник предпринимал безуспешные попытки контратаками вернуть утраченные позиции. В результате ударов артиллерии и действий российских штурмовых групп контратаки были отражены. Противник понес потери и был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко и Дорожнянка Запорожской области. В районе населенного пункта Времевка Донецкой Народной Республики огнем артиллерии и активными действиями российских войск уничтожена ремонтно-эвакуационная группа противника. В районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка Донецкой Народной Республики и Новоселовка Запорожской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, танковый тягач и два пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 113-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики, а также 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 144 районах. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Средствами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Еленовка Донецкой Народной Республики, а также перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Артемовск, Енакиево Донецкой Народной Республики, Попасная, Белое Луганской Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2676 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7149 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 7650 единиц специальной военной автомобильной техники.