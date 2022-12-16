США взялись за подготовку украинских батальонов

Аргументы Недели → Армия 13+

16 декабря 2022, 17:54 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: АР

Официальный представитель Пентагона бригадный генерал ВВС Пэт Райдер объявил, что начиная с января следующего года 500 украинских военнослужащих ежемесячно будут отправляться в Германию для обучения инструкторами армии США. Подготовка будет проводится для боевых действий на батальонном уровне. Кроме того, будет отрабатываться взаимодействие с американскими войсками и личным составом других стран НАТО.

В частности, Райдер заявил: «Комбинированные боевые маневры — это логически следующий шаг в наших продолжающихся усилиях по обучению, которые начались в 2014 году, для наращивания потенциала вооруженных сил Украины…Несмотря на понятное внимание технике, предоставляемой Украине, обучение необходимо и было необходимо для обеспечения того, чтобы Украина располагала квалифицированными силами, необходимыми для лучшей самообороны».

США и другие союзники по НАТО проводят учения в Европе с начала этого года, в том числе канадские солдаты тренируют украинских канониров обращению с артиллерийской системой M777 Howitzer начиная с апреля. Одновременно подразделение национальной гвардии штата Флорида, возобновило тренировки с украинскими солдатами в Германии, особое внимание уделяется обучению работе с техникой и радарами, которые недавно были отправлены Киеву.

По словам Райдера, новый этап подготовки украинских войск предусматривает боевое слаживание, включая манёвры и стрельбы. Естественно, методология будет выдержана в нужной последовательности от индивидуальной подготовки, затем тренировок в составе отделения, взвода и роты. Слаживание на батальонном уровне осуществят на последнем этапе обучения.

Кроме того, будет проводится обучение командира и штаба батальона управлению своим подразделением в различных видах боевых действий с использованием западной хорошо защищённой цифровой техники связи, а также отработают организацию всестороннего боевого обеспечения батальона.

Планируется систематизировать обучение личного состава ВСУ эксплуатации всех видов вооружений и боевой техники, которые предоставляются Западом – Киеву, включая противотанковые средства, артиллерию системы ПВО. Райдер пояснил: «И чтобы двигаться вперед, мы будем оставаться гибкими и адаптируемыми в зависимости от потребностей наших украинских партнеров и меняющейся ситуации на Украине».

Для работы с украинскими военными США задействуют около 20 000 инструкторов и военнослужащих, занимающихся обеспечением учебного процесса, Пентагон не намерен увеличивать их численность. Украинцев тренируют совместно с войсками стран НАТО по всей Восточной Европе и Германии.

США наращивают усилия в деле боевой подготовки украинских вооружённых формирований. Видимо большие потери ВСУ и снижение базовых качеств обучаемых подталкивают Пентагон к этому.