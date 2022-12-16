За сутки уничтожено более 100 украинских боевиков

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16 декабря 2022, 15:51

Фото: соцсети

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что на Купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Кисловка Харьковской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении в ходе наступательных действий на отдельных направлениях и ударов артиллерии за сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа.

Кроме того, в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики обнаружены и уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, выбивая противника с занимаемых позиций.

В районах населенных пунктов Артемовск и Шумы Донецкой Народной Республики, а также Белогоровка Луганской Народной Республики отражены три контратаки противника. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении в результате упреждающих действий российских войск и комплексного огневого поражения пресечена попытка атаки усиленной роты ВСУ в направлении населенного пункта Сладкое Донецкой Народной Республики.

В районах населенных пунктов Новомайорское и Шевченко Донецкой Народной Республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих и три автомобиля.

Ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления подразделений 1-й бригады территориальной обороны в районе города Берислав Херсонской области, 102-й и 108-й бригад территориальной обороны в районе города Гуляйполе Запорожской области, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 93 районах.

В Харькове уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

В районе населенного пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Новоукраинское, Графское и Сладкое Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в районе города Первомайск Луганской Народной Республики перехвачены два реактивных снаряда HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 344 самолета, 184 вертолета, 2673 беспилотных летательных аппарата, 396 зенитных ракетных комплексов, 7134 танка и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивной систем залпового огня, 3689 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7625 единиц специальной военной автомобильной техники.