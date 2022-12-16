«Ярс» сменяет «Тополь»

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16 декабря 2022, 15:44

Фото: Минобороны РФ

В преддверии Дня Ракетных войск стратегического назначения (День Ракетных войск стратегические ракетчики отмечают 17 декабря) в Бологовском ракетном соединении РВСН (Тверская область) состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство ракетного полка, перевооруженного на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», сообщил ДИМК МО РФ.

Это событие совпало с мероприятиями, приуроченными к профессиональному празднику стратегических ракетчиков.

Автономные пусковые установки торжественным маршем прошли до позиционного района, где состоялась церемония заступления на боевое дежурство. Военный оркестр исполнил гимн Российской Федерации, что ознаменовало завершение воинского ритуала развода дежурных смен.

Предварительно в ракетном соединении были проведены подготовительные работы - создана соответствующая инфраструктура, личный состав прошел переобучение для несения боевого дежурства на ПГРК «Ярс».

В будущем году постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка Бологовского соединения Ракетные войска стратегического назначения в целом завершат переоснащение мобильной группировки на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

Вводимый в боевой состав ПГРК «Ярс» приходит на смену мобильному ракетному комплексу «Тополь».