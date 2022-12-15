США заставили Германию купить свои F-35 в ущерб европейскому производству истребителей

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15 декабря 2022, 19:14 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

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Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила в среду, что парламент Германии разрешил финансирование закупки американских истребителей пятого поколения F-35 Lockheed Martin и другого оборудования и вооружений. На что выделяется 13 миллиардов евро (около 14 миллиардов долларов). Об этом сообщил новостной портал «Н-Ворлд».

Бюджетный комитет парламента одобрил покупку американской военной продукции, и всего выделочного бюджета львиную долю - 10 миллиардов евро, потратят на самолеты F-35, остальное уйдёт на покупку зашифрованных цифровых радиостанций и штурмовых винтовок. Весьма странное решение, поскольку оно практически подписывает смертельный приговор некоторым немецким производителям оружия и франко-немецкому проекту по разработке собственного европейского истребителя следующего поколения, который должен был появиться на свет к 2040 году. Европейские страны с отчаянным бессилием наблюдают как США уничтожает военное производство в Старом Свете, чтобы продавать туда свою соответствующую продукцию втридорога. Впрочем, такие операции янки проворачивают не первый раз. Буквально накануне они заставили старушку Европу покупать свой баснословно дорогой сжиженный природный газ.

Немецкому правительству остаётся обречённо транжирить в пользу США свой специальный оборонный фонд, те самые 100 миллиардов евро, о которых ранее говорил канцлер ФРГ - Олаф Шольц. Вообще-то предполагалось, что эти деньги пойдут на развитие немецкого оборонного промышленного комплекса (ОПК). Но Вашингтон рассудил иначе и заставил ФРГ финансировать американский ОПК. И уже сейчас в правящих кругах Германии поговаривают, что 100 миллиардов явно не хватит на обновление немецких Вооружённых сил. Учитывая аппетит американских военных промышленников, Берлину предстоит многократно увеличить вышеупомянутый фонд.

В соответствии с ныне действующим контрактом правительство ФРГ закупает 35 самолётов F-35, это немногим больше, чем одна эскадрилья. Данное подразделение включает 24 машины, а здесь на 11 самолётов больше и они, что называется «ни туда ни сюда». Самолёты F-35 спроектированы для боевых действий в четвёрках. На первый взгляд немцы делают странную закупку.

Но, на деле известно, что машины данного типа очень сложно поддерживать в боеспособном состоянии. Видимо, 11 машин составят заменный фонд на время ремонта основного состава самолётов, чтобы иметь в постоянной боевой готовности одну штатную эскадрилью. Но, практичные немцы на этот раз серьёзно просчитались, поскольку даже в ВВС США удаётся поддерживать в боеготовом состоянии не более 30% истребителей F-35.

Исполнение контракта намечено на 2026 год, стоимость каждой машины судя по представленным данным, составит 285 714 285,714 евро. Вероятно, сюда же закладывается оплата какого-то этапа эксплуатации данных машин. Полный цикл их эксплуатации оценивается в 450 млрд – 500 млрд долл. То есть эти 35 машин в результате обойдутся бюджету Германии в 17 500 000 000 долларов.

По информации, озвученной в Берлине, американский истребитель F-35 идёт на замену самолётов четвёртого поколения Еврофайтер «Торнадо», которые запланировано снять с вооружения ВВС бундесвера к 2030 году.