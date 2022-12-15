Секреты разработки биологического оружия из-за оплошности Пентагона стали достоянием общественности

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15 декабря 2022, 18:05

Фото: соцсети

Произошла крупная утечка из Пентагона конфиденциальных данных о военно-биологических программах «Агентства по уменьшению военной угрозы» (Defense Threat Reduction Agency DTRA). В частности, были обнародованы НИИ, подрядчики и исполнители, занимающиеся разработкой биологического оружия на Украине, об этом появилась публикация в сети.

Журналистское расследование по этому поводу провели репортёры из Европы. Ими был досконально изучен 345-страничный документ DTRA, в котором благодаря оплошности американских цензоров был опубликован секретный материал. Были выявлены не только заказчики и кураторы проведения на Украине научных работ в области биологического оружия, но и практически все исполнители. Также был обнародован «План организации процесса обучения украинских работников здравоохранения в рамках Программы снижения биологической угрозы США на Украине». Эта информация поступила от учёных, сотрудничающих DTRA.

Из-за утечки данных стали известны: проекты Пентагона, связанные с разработкой биологического оружия; шесть научных учреждений Украины, выполнявших основные работы по биоисследованиям, согласно требованиям американских заказчиков: ИЭКВМ, ЛНИИЭГ, УНИПЧИ и др.; три компании-подрядчика Пентагона: Battelle, Black&Veatch и CH2M Jacobs, вся информация о них и их деятельности; персональные данные более 30 сотрудников украинских лабораторий, среди которых: Б.Стегний, И.Герилович, А.Тарасов, П.Каменчук и др., а также информация о семи руководителях исследований со стороны компаний-подрядчиков Пентагона, среди которых: В.Смит, З.Дембек, Д.Гарсиа, М.Говард и др.; были установлены факты моделирования США сценариев по реагированию на вспышки нетипичных для Украины заболеваний, таких как сибирская язва и туляремия.

Пентагон попытался скрыть эти и другие чрезвычайно важные сведения.