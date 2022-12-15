Поляки в большом числе покидают Польшу, не желая быть призванными на военное обучение?

Аргументы Недели → Армия 13+

15 декабря 2022, 16:40 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: принт скрин из карты Гугл

Подписчик Телеграм канала «Зов Вагнера» сигнализирует, что на польско-немецкой границе, которая по идее не должна охраняться, всё же скопилось огромное количество машин граждан, покидающих Польшу, чтобы не попасть под призыв, объявленный Варшавой.

Возможно, немецкая полиция предприняла сверхлимитные меры безопасности дабы отфильтровать уже на границе нежелательные для появления в стране элементы. Но, как бы то ни было, поляки бегут даже не от мобилизации, а от призыва, направленного всего-навсего для проведения начальной военной подготовки граждан на случай, если придётся ввести мобилизацию. То есть поляки не хотят ни с кем воевать и быть заложниками геополитики кого бы то ни было тем более США, которые как известно уже организовали бойню на восточном фронте НАТО до последнего украинца.

Заявление Варшавы о призыве 200 000 человек на военные сборы – очень тревожный знак, на который первыми отреагировали граждане Польши. Это наверно всего лишь совпадение, что эксперты называют такое же вероятное число погибших украинских солдат. Мы видим, что поляки не желают воевать за ценности Запада до последнего поляка и проголосовали за идею нового «Дранк нах остен» колёсами, улепётывая в обратном направлении пока не поздно. Естественно, путь их побега в первую очередь пролёг через Германию, что весьма символично. НАТО еще не начала открытую войну против России, а её потенциальные солдаты уже бегут на запад.

Накануне в украинской блогосфере было распространено официальное сообщение ВСУ о пропавших безвести на 30 ноября их насчитали – 35382 человека. Сразу же была проведена калькуляция на какую сумму Киев «нагрел» своих граждан: «Семье погибшего солдата положена компенсация в размере 15 млн гривен. Но пока не найдут тело, выплаты не будет. То есть Киев задолжал 531 млрд гривен». Учитывая, что ВСУ нерадиво относится к фиксации убыли своих военнослужащих, кроме того, намерено её занижает, причём многократно, можно предположить, что реальное число значительно превосходит заявленное. Конечно же такая «бодрящая» новость могла лишь простимулировать поляков показать своему правительству габаритные огни на корме своих автомашин.