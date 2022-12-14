Бои на Донбасской дуге вновь приняли ожесточённый характер, ВСУ несут крупные потери в живой силе и вооружениях

Аргументы Недели → Армия 13+

14 декабря 2022, 20:02 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны РФ

ВСУ перебрасывают значительную часть своих резервов под Бахмут и Донецк, где украинские войска несут особенно крупные потери. Телеграм-канал «Иди и смотри» сообщил о появлении на кладбищах Украины около 60 000 свежих захоронений военнослужащих, кроме того, СМИ сообщают, что за силовыми ведомствами Незалежной числятся пропавшими без вести свыше 35 000 человек. По мнению экспертов общие потери ВСУ только убитыми могут значительно превышать 200 000 человек. Есть мнение, что украинское политическое руководство намеренно стремиться к тому, чтобы жертв военных действий среди украинцев было как можно больше.

Вероятность наступления ВСУ на Запорожском направлении сохраняется. Однако украинское командование в настоящее время концентрирует свои силы под Бахмутом и Донецком, впрочем, эти действия опять могут оказаться отвлекающими. Кроме Запорожского направления ВСУ вполне в состоянии начать наступление на северном фланге всего фронта специальной военной операции. Киев также говорил о возможности вторжения в Курскую и Белгородскую области.

Телеграм-каналы сообщают, ссылаясь на своих информаторов (с той стороны), что в районе Опытного (под Бахмутом) занимают позиции подразделения 71-й егерской бригады ДШВ, а во втором оперативном эшелоне в районе Ивановского развёрнута 46-я аэромобильная бригада. На передовой, под Бахмутом, проводится ротация украинских войск. Выведена в тыл 58-я отдельная мотопехотная бригада (ОМПБр), её заменила 57-я ОМПБр. Также идёт замена сильно потрёпанные сил на свежие под Соледаром. Выведена в тыл на пополнение и отдых 93-я бригада, её заменила 24-я механизированная бригада.

Есть также сведения, что на Бахмутский участок фронта, могла быть переброшена из-под Херсона 128-я горно-штурмовая бригада. А позиции в Авдеевке и радом с ней занимают 18-й батальон 35-й бригады морпехов и 503-й отдельный батальон морской пехоты.

Также от украинских источников поступает информация, что в больницы Киева поступило и продолжает поступать большое количество раненых, большая часть из них вывезена из-под Бахмута. Судя по всему, такая же картина наблюдается в медицинских станционерах других крупных и средних городов Украины. Корреспондент итальянской газеты Corriere della Sera, который собирал информацию для статьи в одном из киевских госпиталей сообщил, что стал свидетелем о привозе около сотни тяжело раненых за неполные сутки. Более того ТК «Иди и смотри» сообщил, что только за последнее время появилась «почти 60 тысяч свежих могил (украинских военнослужащих) и это только те погибшие, чья личность установлена». Числится более 35 тыс. пропавших без вести. Поскольку учёт убыли личного состава украинским командованием ведётся из рук вон плохо (возможно, это делается намеренно) можно предположить, что потери украинских войск (включая все силовые структуры) значительно превышают 200 000 только погибшими.

Обычное соотношение убитых и раненых в боевых действиях составляет 1: 2 (или даже к 3). Есть мнение, что украинское политическое руководство намерено стремиться завалить фронт как можно большим числом трупов украинских солдат. Какие цели при этом преследуются – это тема для отдельной статьи. Однако, доподлинно известно, что в районе Бахмута и в украинских госпиталях сейчас активно работают так называемые чёрные трансплантологи, зарабатывающие немалые деньги на продаже человеческих органов.

С передовой сообщают, что в Бахмуте штурмовые отряды ЧВК «Вагнера» зацепились за восточные окраины и с тяжёлыми боями продвигаются к центру города. Особенно жарко на улице Федора Максименко и на Первомайском переулке. По только что полученным данным в Бахмут дополнительно переброшено до 500 украинских бойцов. Сюда же будет направлено боевая техника ВСУ. Уличные бои продолжаются в Опытном, идёт плотная перестрелка на улице Школьной, где укронацисты засели в жилых домах. Также кипит жаркий бой в Подгородном от куда российские войска пытаются вытеснить силы 128-й бригады горных егерей.

Южнее, примерно посередине между Бахмутом и Горловкой позиции занимает 28-я ОМБр. Далее на юг оборону держит Нацгвардия Украины. На авдеевском участке развёрнуты боевые порядки 59-й ОМПБр ВСУ и подразделения других украинских силовых ведомств. В Марьинке также идут тяжёлые уличные бои. В Покровск прибыло свежее пополнение. ВСУ утратили контроль над дорогами соединяющими Марьинку и Красногоровку. В районе Угледара и Великих Новосёлок слышны канонада, автоматная и пулемётная стрельба.