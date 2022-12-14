Конгресс США готов одобрить отправку батареи ЗРК Patriot на Украину, возможно и американских зенитчиков

Аргументы Недели → Армия 13+

14 декабря 2022, 16:01 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото «Ассошиэйтед Пресс»

Американское издание Military Times сообщило, что решение о передаче батареи ЗРК Patriot Киеву возможно будет принято уже на этой неделе. Данный комплекс планируют переместить в Незалежную из неназваной европейской страны, скорее всего – это будет Германия. Есть опасения, что для этого Пентагону придётся направить американских зенитчиков на Украину, а это будет означать, что США вступят в войну с Россией. Кстати, в истории - пока ещё между Америкой и Россией не было ни одной открытой войны, по сей день всё сводится к гибридному противостоянию.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в понедельник призвал западных лидеров предоставить более современное оружие, имея ввиду, в первую очередь, ЗРК Patriot, а также ракеты большой дальности действия, современные танки, артиллерию и различные высокотехнологичные системы.

Представители Пентагона и Госдепартамента на брифингах пока не подтвердили намерения поставки ЗРК Patriot Украине. Ранее официальные лица США отказывались поставлять оружие Украине, потому что это можно было рассматривать как эскалацию, которая вызвала бы ответную реакцию Москвы. ЗРК Patriot также требует серьезной подготовки, и были опасения, что для его эксплуатации потребуется участие американских военных. Буквально накануне Байден заявил, что на Украину не намерен направлять американские войска.

О возможности направления американских военных в Незалежную иначе думают в Минобороны США. Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер сказал, что в целом военное ведомство США учитывают потребности ВСУ при поставке Украине сложных систем вооружений, например, таких как высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. В настоящее время американские инструкторы обучают украинских солдат использованию вооружений американского образца, включая HIMARS.

ЗРК Patriot включает: радар с фазированной решеткой, станцию управления, компьютеры и генераторы, обычно требует около 90 солдат для эксплуатации и обслуживания, однако, боевой расчёт состоит всего из трёх человек. Проблема состоит не только в необходимости обучения пользованием этим комплексом украинцев, но и в том, что данных ЗРК выпущено не так много. Поэтому потребности Киева придётся удовлетворять за счёт других стран- операторов этой зенитной ракетной системы.