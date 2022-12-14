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В Козельском соединении РВСН провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахту

, 15:20

В Козельском соединении РВСН провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахту
Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что в преддверии Дня РВСН в Козельском ракетном (Калужской области) соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку (ШПУ).

Ракета устанавливается в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов.

Также соединении ведутся работы по созданию новой инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха.

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