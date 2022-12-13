В Севастополе освятили Андреевские флаги

Аргументы Недели → Армия 13+

13 декабря 2022, 20:05

Фото: Минобороны РФ

Пресс-служба Южного военного округа сообщала, что в Севастополе в День памяти святого апостола Андрея Первозванного во Владимирском соборе — усыпальнице русских адмиралов — прошел чин освящения Андреевских флагов боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота. В богослужении приняли участие представители экипажей всех корабельных соединений флота.

Службу возглавил помощник благочинного Севастопольского округа протоиерей Стефан Сломчинский, который отслужил молебен апостолу Андрею Первозванному, освятил Андреевские флаги и передал их командирам кораблей и капитанам вспомогательных судов. Традиция освящение корабельных флагов на ЧФ была возобновлена в 1997 году после подъема Андреевских флагов на кораблях ЧФ, который был осуществлен 12 июня 1997 года.