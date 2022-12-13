В США создают новый истребитель для замены F-22 Raptor, не ясно каким будет этот самолёт, но однозначно – очень дорогим

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13 декабря 2022, 19:58 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Иллюстрация портала «1945»

Агентство Пентагона DARPA (Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов) реализует программу, направленную на создание нового самолёта ВВС США, предназначенного для достижения господство в воздухе (Next-Generation Air Dominance - NGAD).

Программа NGAD) стартовала в 2014 году и планируется, что в 2030-х годах появится новый истребитель для замены Lockheed Martin F-22 Raptor. ВВС США объявили, что это будет самолёт шестого поколения. Однако на примере В-21 (который также объявлен самолётом шестого поколения, но, явно до этого уровня не дотягивает) мы видим, что Вашингтон в последнее время значительно преувеличивает свои достижения, выдавая желаемое за действительное.

Концептуально новый проект предусматривает создание комплекса, который будет включать (по заявлениям разработчика) ряд пилотируемых и беспилотных систем. Различные многоцелевые беспилотники, получившие название Collaborative Combat Aircraft (CCA), могут выступать в качестве ведомых для пилотируемого истребителя NGAD. Сопровождающие новый истребитель дроны должны, по замыслу ВВС США, обеспечить максимально возможную безопасность пилотируемой машины.

В августе текущего года ВВС США заключили контракты с пятью подрядчиками. Бюджет каждого контракта составляет кругленькую сумму, приближающуюся к миллиарду долл. Программа предельно засекречена, поэтому о ней мало чего известно. Ранее в 2015 году, помимо вышеуказанного финансирования, Конгресс выделил 4,2 млрд на ту же программу. По обнародованным данным на неё планируется потратить 11,7 млрд долларов с 2024-го по 2027 год. Но, есть подозрение, что большая часть выделяемых на создание нового самолёта денег замалчивается, поскольку разработчики и заказчики проекта, боятся, что их, за расточительность, просто порвут на куски, как это было при создании истребителя пятого поколения F-35. Секретность новой программы позволяет не отчитываться перед Конгрессом и общественностью о том, на что конкретно тратятся деньги из государственного бюджета США.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил законодателям в апреле, что не может точно сказать, сколько будет стоить каждый отдельный самолет. Но, он предположил, что речь, возможно, идёт о сотнях миллионов. От сюда было сделан вывод, что производство одной единицы новой машины обойдётся бюджету в кругленькую сумму - от 160 млн. до 200 млн. долл., с учётом дополнительных расходов на дроны. Проще говоря Кендалл признал, что это будет очень дорогой самолёт и тут же надавил на патриотизм конгрессменов, заявив, что безопасность США того стоит.

Напоминаем, что, по данным, представленным Пентагоном, производство истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II оценивается в 80 миллионов долларов. Следственно, новый авиационный комплекс будет в разы дороже.