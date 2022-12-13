США выдают свой провал в создании гиперзвукового оружия за успех и это выглядит комично

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13 декабря 2022, 18:05 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Forces.Net

ВВС США сумели разогнать свою ракету только до скорости в 5 чисел Маха, то есть гиперзвука у них как не было, так и нет. Но, американская пресса уже заявила, что с такими скромными результатами Штаты претендуют на то, чтобы составить конкуренцию России и Китаю в создании гиперзвукового оружия.

Поясняю, гиперзвуковой считается скорость, превышающая 7 чисел Маха. В США провели очередное испытания ракеты, претендующей на то, чтобы стать гиперзвуковой, но смогли достичь только скорости в 5 чисел Маха и объявили о своём ошеломляющем успехе. Вот это номер. Но, не будет комкать сюжет, насладимся до конца этой комедией, и, как говорят в таких случаях – начнём освещать всё подпорядку.

Разработанная компанией Lockheed Martin для ВВС США (USAF) универсальная авиабаллистическая система (ARRW) AGM-183A была запущена у берегов южной Калифорнии, сообщает издание Forces.Net. Тут же разработчик поплакался в жилетку журналистам, что пришлось преодолеть ряд неимоверно сложных инженерных задач, чтобы создать ракету класса «воздух-земля» с дальностью действия менее 1000 миль и развивающей скорость в 5 чисел Маха или быстрее — около одной мили в секунду.

Так, на всякий случай, сравним эти показатели с российской гиперзвуковой аэробаллистической ракетой (ГАБР) «Кинжал»: максимальная скорость 12 чисел Маха, дальность действия 3000 км, вес боевой части – 500 кг. Американский прототип не имеет боевой части вообще, летит на расстояние менее 1600 км, то есть в два раза короче дальности действия российской ГАБР и развивает американская недогиперзвуковая ракета скорость в 2,4 раза меньшую. Во истину «великий» результат, с которым американские разработчики, а заодно и все их вооружённые силы могут идти, сами знаете – куда.



В ходе последних испытаний, проведенных 412-м авиакрылом (авиаполк в ВВС США) в аэрокосмическом испытательном центре на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии, ракета была запущена с американского дозвукового стратегического бомбардировщика дальнего действия B-52H Stratofortress.

Конечно же, ВВС США заявили, что первоначальные данные свидетельствуют о том, что все цели испытаний были достигнуты, что сделан ещё один шаг (в тысячемильном маршруте), приближающий США к созданию полностью боеспособного гиперзвукового оружия, которое можно было бы использовать в бою и которое действует как сдерживающий фактор против соперничающих сверхдержав. Американская пресса даже подчеркнула, что оказывается Россия только «занимается разработкой гиперзвукового оружия именно с аналогичными возможностями».

Руководитель программы разработки гиперзвукового оружия бригадный генерал ВВС США Джейсон Бартоломеи с апломбом заявил: «Команда ARRW успешно спроектировала и испытала гиперзвуковую ракету воздушного базирования за пять лет… Я безмерно горжусь упорством и самоотверженностью этой команды, которая продемонстрировала жизненно важные возможности для нашей авиации».

А по сути, он признал, что за пять лет работ, на которые только в 2022 году было потрачено 1,3 млрд долларов, американские инженеры и конструкторы так и не смогли создать гиперзвуковую ракету. Этот Бартоломеи просто смешон в попытке выдать собственный провал за успех. Его бы надо гнать за бездарность и очковтирательство. Но, похоже, руководство Пентагона устраивает собственное бессилие в гиперзвуковой гонке.

Вышеописанная клоунада, которую устроило издание Forces.Net не закончилась. Далее последовали дифирамбы в адрес американского высокоманевренного гиперзвукового оружия, которого, по сути - нет. Но в Вашингтоне уже мечтают, как будут наносить ядерные удары по России на гиперзвуковой скорости.