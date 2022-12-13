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13 декабря 2022, 16:56

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что на Купянском направлении российской артиллерией нанесено огневое поражение по вскрытым местам скопления и позициям ВСУ, а также иностранных наемников. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и боевиков, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем пресечены контратаки трех штурмовых групп ВСУ из районов населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и три пикапа.

На Донецком направлении, продолжая наступательные действия, российские войска в течение суток отразили три контратаки противника. В результате огневого поражения уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения сорвана попытка выдвижения из исходного района для контратаки мотопехотной роты ВСУ в направлении населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Моначиновка Харьковской области, Георгиевка, Водяное Донецкой Народной Республики и Желтая Круча Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 172 районах. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ. В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики в результате удара ВКС России уничтожена батарея реактивных систем залпового огня ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Житловка и Кременная Луганской Народной Республики. Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Первомайск Луганской Народной Республики и противорадиолокационная ракета HARM в районе населенного пункта Макаровка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 343 самолета, 183 вертолета, 2655 беспилотных летательных аппаратов, 396 зенитных ракетных комплексов, 7087 танков и других боевых бронированных машин, 930 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7582 единицы специальной военной автомобильной техники.