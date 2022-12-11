В США при посадке загорелся стратегический бомбардировщик В-2, способный нести ядерное оружие

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11 декабря 2022, 17:35

Фото «СиЭнЭн»

Стратегический бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit из состава 509-го бомбардировочного крыла ВВС США, способный нести ядерное оружие, получил повреждения при совершении аварийной посадки на авиабазе Уайтмен в штате Миссури, сообщило новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на американское издание The War Zone.

Есть сведения, что при посадке самолёт загорелся, но пожар был быстро потушен и никто из членов экипажа не пострадал. Представитель 509-го авиакрыла сообщил прессе: «Во время плановых операций на самолете B-2 Spirit ВВС США в полете произошел сбой, и он получил повреждения на взлетно-посадочной полосе базы ВВС Уайтмен после успешной аварийной посадки. Экипаж не пострадал. После приземления на самолете произошел пожар, пожарная часть базы потушила его».

На базе Уайтмен размещены все имеющиеся у США 20 стратегических бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit. Только половина из них находится в состоянии боевой готовности. Эти самолёты очень дорогие в производстве и обслуживании, поэтому каждая авария обходится ВВС США «в копеечку». В прошлом году произошла таковая и самолёт был отправлен на капитальный ремонт на 42-й авиазавод в Палмдейл, штат Калифорния, лишь спустя год после пребывания на авиабазе Уайтмен. Напоминаем, что производство данных бомбардировщиков остановлено из-за нерентабельности их эксплуатации, им на замену создается самолёт В-21.