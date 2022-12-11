Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 177 районам сосредоточения войск ВСУ

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11 декабря 2022, 17:19

Фото: Минобороны РФ

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что на Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия на отдельных направлениях, в результате которых заняты более выгодные рубежи и позиции. Противник силами трех штурмовых групп, усиленных бронетехникой, предпринимал безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Житловка, Площанка и Коломыйчиха Луганской Народной Республики. Нанесением огневого поражения все атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа. Кроме того, в районах населенного пункта Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчета ВСУ.

На Донецком направлении российские войска вели наступательные действия, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении противник предпринял попытку атаковать усиленным взводом позиции российских войск в направлении населенного пункта Нескучное Донецкой Народной Республики. Огнем артиллерии противнику нанесено поражение. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 177 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи 101-й бригады территориальной обороны и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Северск и Красный Лиман. Кроме того, в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражен взвод реактивных систем залпового огня «Град». В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Алмазное Донецкой Народной Республики и города Мелитополь, а также два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Новое Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 393 зенитных ракетных комплекса, 7057 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3676 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7547 единиц специальной военной автомобильной техники.