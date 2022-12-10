Вашингтон прогнозирует зимний перерыв в военных действиях на Украине

Аргументы Недели → Армия 13+

10 декабря 2022, 19:09 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

США направляют Украине дополнительную военную помощь на сумму 275 миллионов долларов, включая большое количество боеприпасов и высокотехнологичных систем, которые можно использовать для обнаружения и противодействия беспилотникам. Сообщает Military Times.

Общая сумма помощи меньше, чем накануне, и это связано с тем, что многие американские высокопоставленные военные чиновники и эксперты прогнозируют значительное сокращение военных действий зимой. Ту же мысль высказал недавно и

генсек НАТО Йенс Столтенберг. Согласно, ему подсказанной кем-то идее, Россия «замедляет свои военные действия, чтобы перегруппироваться и начать новое наступление, когда потеплеет». Странный вывод, но конечно же не только не Столтенберг, будучи совершенным профаном в военных делах, мог его сгенерировать.

Тем временем в Пентагоне озвучили, что конкретно включает новый пакет военной помощи: 80 000 снарядов для гаубиц и неназванное число боеприпасов для высокомобильной артиллерийской ракетной системы. HIMARS, системы для борьбы с беспилотниками, автомобили HUMVEES, генераторы и различную военную амуницию.

В Вашингтоне также прогнозируют, что ВС РФ и ВСУ будут активнее применять беспилотники в военных действиях на Украине, в значительной мере увеличится использование барражирующих боеприпасов с двух сторон. По данным американского разведсообщества на территории России в значительно мере разворачиваются производства различного типа БПЛА.

Кроме того, в начале этой недели несколько недавних атак беспилотников нанесли удар по двум стратегическим российским авиабазам более чем в 500 километрах (300 миль) от границы с Украиной. Москва обвинила Украину, которая не взяла на себя ответственность.

Включая последнюю помощь, США выделили Украине оружие и другую технику на сумму более 19,3 миллиарда долларов начиная 24 февраля. Военная помощь США – Украине предоставляется через полномочия президента, что позволяет Пентагону брать оружие из собственных запасов. Однако, американские арсеналы за 2022 год значительно опустели, а производство новых вооружений и боеприпасов наращивается не очень быстро. Это связано с необходимостью возведения новых цехов и даже заводов, их оснащением промышленным оборудованием и подготовкой квалифицированного персонала, что несомненно требует немало времени. К тому же американские военные промышленники с недоверием относятся к громким заявления в Вашингтоне о значительном увеличении производства военной продукции и не спешат наращивать производственные мощности. Никому не хочется, чтобы в один прекрасный момент им объявили о прекращении закупок вооружений, поскольку в том отпала необходимость.